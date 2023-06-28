桃園肺癌篩檢13工業區需追蹤比率高 市府增6區造福勞工

桃園市衛生局今天表示，3月1日起針對高風險族群提供低劑量電腦斷層掃描肺癌篩檢（LDCT），原本鎖定13處工業區為重點區，即日起增加6工業區照顧更多勞工上班族。

68歲黃先生在工業區工作超過10年，從事汽機車煞車系統零件組裝工作，平常有走路運動的習慣，每天約走1到2萬步，自覺身體無異狀。4月底退休前經公司秘書幫忙報名5月篩檢，透過低劑量電腦斷層掃描發現左上肺葉有結節，進一步化驗確診為肺腺癌第一期，後來已手術切除病灶，並經休養後恢復得不錯。黃先生很感謝擴大肺癌篩檢讓自己及早接受治療，希望藉由自身經歷，呼籲無論是否有出現症狀，都應及早接受桃園市政府提供的免費肺癌篩檢，早期發現、早期治療。

衛生局說明，至6月27日已經超過逾8400人完成篩檢，近4000人為13處工業區工作10年以上者，從工業區受檢族群中找出4案確診肺癌，2案第1期、2案第3期，另有190案經影像判讀建議進一步追蹤。有鑑於工業區需追蹤比率高，決定今天起再新增6處工業區工作10年以上的民眾納入篩檢補助對象；其他設籍桃園、40歲以上具有「菸品暴露」、「相關疾病史及家族史」、「職業暴露」及「空汙及油煙」等4大 高風險族群符合資格者也可踴躍預約受檢。

衛生局表示，桃園市擴大肺癌篩檢原針對本府環保局有布建空氣感測器的13處工業區，包含中壢、觀音、桃園幼獅（含擴大工業用地）、大園、平鎮、林口工三、龜山工業區與環保科技園區、華亞科技園區、永安工業用地、龍潭烏樹林工業用地、海湖坑口工業用地及新竹科學工業園區龍潭基地。新增6處工業區有桃園科技、大潭濱海特定、林口工四工業區、龍潭渴望園區、北部特定工業區（龜山中油煉油廠）及東和鋼鐵報編工業區，只要設籍桃園市且40歲以上在這19處工業區工作10年以上者，以公司為單位向經濟發展局提報列冊，電話（03）3322101分機5275，核定後至衛生局肺癌篩檢預約平台預約。