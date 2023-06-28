竹科宣布引入250台電輔車、增26站點 新竹縣市都可還車
新竹科學園區今天宣布，引進電動輔助自行車YouBike2.0E，園區內共有250輛電動輔助自行車，讓竹科的丘陵地形不再是個難題，且YouBike2.0E與YouBike2.0共用停車柱與App，可騎回新竹縣市的站點還車，此款具有智慧電力輔助系統，爬坡時輕鬆踩踏，舒適騎車不費力，園區內爬坡及長距離的騎乘更不是問題。
竹科管理局局長王永壯、微笑單車董事長劉麗珠及園區同業公會秘書長張致遠今天出席啟用記者會，竹科從2017年就引進YouBike，成為首個引進YouBike系統的科學園區後，今天再宣布園區內將達到41站、375輛車（125輛YouBike 2.0、250輛YouBike 2.0E）。
竹科YouBike這次新增26站分別設置於實驗中學、矽導研發中心、篤行污水處理廠、園區大門、介壽路等站，皆為園區內的巡迴巴士站點、停車場、學校或人潮聚集處，可提供民眾上下班、洽公及轉乘等用途。
王永壯表示，以往在園內移動只能依靠私有運具或是巡迴巴士，園區YouBike啟用後，提供民眾更彈性更多元的運輸工具。
劉麗珠強調電動輔助自行車讓爬坡時輕鬆踩踏，舒適騎車不費力，適合做為通勤的工具。張致遠認為能解決竹科交通與健康問題，未來園區中午若要到外頭吃飯，不用再開車，騎腳踏車就能解決，相當方便。
根據統計，竹科每天的YouBike使用率原先為0.6次，爾後提高到1.5次，未來站點密度高、方便性提升，且有電力輔助系統，預估使用率將再增加。目前以大新竹區來看，新莊火車站的站點使用率頗高，該站點置放56台YouBike，推估有越來越多竹科人搭車到新莊火車站，再轉騎YouBike到園區。
微笑單車公司表示，歡慶竹科YouBike全面啟用，從今天起至7月31日活動期間，只要在竹科租借YouBike2.0，每騎5次即獲得1次的抽獎機會，依此類推快速累積騎乘次數攻略：且單次租借YouBike2.0E電輔車計為2次。獎項包含Garmin智慧腕錶、戶外野營壺鍋組、檜山坊禮盒、一卡通YouBike 2.0E造型紀念卡，相關活動資訊可至竹科YouBike官網查詢。
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