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竹北氣爆大樓1樓店面恢復營業 住戶感受誠意：已領2000元安置費

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
經過2次說明會調解，住戶已和新竹瓦斯公司達成共識，昨晚起1樓店面已陸續恢復營業。圖／讀者提供
經過2次說明會調解，住戶已和新竹瓦斯公司達成共識，昨晚起1樓店面已陸續恢復營業。圖／讀者提供

新竹縣瓦斯加壓站本月24日壓力出現異常，造成距離整壓站750公尺的竹北社區「帝王至尊」發生嚴重氣爆。經過2次說明會調解，住戶已和新竹瓦斯公司達成共識，昨晚起1樓店面已陸續恢復營業，讓住戶感受「離回家的路又更進一步」。住戶代表蔡小姐也說，安置費已提高每日2000元，陸續都已經發放，今天也在社區發現金，居民都有感受到誠意。

新竹縣瓦斯公司總經理邱世昌指出，帝王至尊78戶、227人的安置補償費，從原本每人1200元，提高為2000元，且採預付14天方式辦理，並加發每人5000元緊急救難金，每戶以5人為限，今天起會匯入住戶帳戶中，或採現金方式發放。

蔡小姐說，由於新竹瓦斯公司來大樓初勘時，認為社區1樓店面沒有太大問題，且店家沒有使用到水跟瓦斯，加上店家一天不營業，損失就多一天，經多方考量，目前已同意讓店家先營業。

蔡小姐表示，新竹瓦斯公司已陸續來大樓進行檢查，讓大家安心，回家的第一步已經開始啟動，新竹瓦斯公司和縣府今天也派人在社區中庭開放領取安置補償金，新竹縣消防局也派火調人員在場協助居民火場鑑定，目前都感受到縣府滿滿誠意，都有照住戶要求的內容和時間點處理、回應需求。

不過，蔡小姐也強調，後續還有很多財損部分，還需要新竹瓦斯公司更積極往下處理，希望縣府與新竹瓦斯公司加快速度、更積極處置，讓居民能早日、安心回家。

竹北氣爆大樓帝王至尊昨晚起1樓店面已陸續恢復營業。圖／讀者提供
竹北氣爆大樓帝王至尊昨晚起1樓店面已陸續恢復營業。圖／讀者提供

竹北瓦斯氣爆

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