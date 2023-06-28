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桃園市府終止合作女足冠名贊助 球隊怒轟：政治介入、傲慢自大

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府去年冠名贊助「戰神MARS女子足球隊」成為城市球隊，桃園市體育局近期卻以「效益未符預期」為由終止合作，還要求球隊隊名移除程式名稱，球隊不滿批評根本是政治介入、傲慢自大。圖中為時任市長鄭文燦。圖／市府提供
桃園市政府去年冠名贊助「戰神MARS女子足球隊」成為城市球隊，桃園市體育局近期卻以「效益未符預期」為由終止合作，還要求球隊隊名移除程式名稱，球隊不滿批評根本是政治介入、傲慢自大。圖中為時任市長鄭文燦。圖／市府提供

桃園市政府去年冠名贊助「戰神MARS女子足球隊」成為城市球隊，但球隊昨深夜發出聲明，表示桃園市體育局竟以「效益未符預期」為由終止合作，還要求球隊隊名移除城市名稱，批評根本是政治介入、傲慢自大。不少球迷也在臉書留言，批評市府「有夠扯」。對此，體育局尚未回應。

戰神MARS女子足球隊前年12月成隊，去年2月資格賽取得勝利，成為木蘭足球聯賽第6支球隊。去年球隊與桃園市政府正式簽約合作，成為桃園第10個冠名城市球隊，今年再次出戰木蘭女子足球聯賽，未料新賽季第一循環剛結束，就收到市府取消合作的通知。

桃園市戰神MARS足球協會理事長李國瑞透過聲明表示，今年新賽季第一循環結束時，尚未收到體育局冠名資訊，因此函詢市府相關事宜，市府卻回覆「效益未符預期」故不繼續合作。

李國瑞表示，他本不願公開此事，但市府不僅不支持女足發展，還發函中華民國足球協會，意圖介入名稱，要求去除一切城市標示；李強調，桃園市戰神MARS足球協會登記於桃園市中壢區，依照2023台灣木蘭足球聯賽競賽規程，球隊可使用城市名稱參與比賽，地方政府無權干涉，體育局卻一無所知。

李國瑞表示，球隊對政治介入企業球隊及地方政府傲慢自大行為深表痛心，新賽季將重新製作無任何與桃園市政府有關標示的球衣，且去除一切桃園市城市的標示；球隊未來舉辦的基層足球比賽或參與任何賽事也與體育局無關，另該隊球員將不得代表桃園市體育局參加任何賽事。

桃園市議員黃瓊慧也發文表示，體育需要更多挹注才會成長，勝負不是效益的唯一標準，今年桃園戰神也曾經贏過去年冠軍的花蓮女足，市府要做的應該是給更多場地、改善設備，增加球員訓練的資源，而不是用取消冠名的方式來羞辱整支球隊，在認真付出的球員背後捅刀。

桃園 足球 體育

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