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桃園觀光旅宿飯店3場大型聯合徵才 求職媒合率近80%

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市勞動局觀旅局規畫的觀光旅宿業徵才，3場有3000個就業機會，到場求職媒合率近80%，除了新鮮人，其中不乏中壯年求職者。圖／桃園市政府勞動局提供
桃園市勞動局觀旅局規畫的觀光旅宿業徵才，3場有3000個就業機會，到場求職媒合率近80%，除了新鮮人，其中不乏中壯年求職者。圖／桃園市政府勞動局提供

桃園市政府勞動局今天表示，就業職訓服務處5、6月結合青銀共創與觀光旅宿產業為主題，辦理3場大型聯合徵才，總計邀請100家多家觀光旅宿業逾，釋出約3000個工作機會，共計吸引逾600位求職人次，媒合率近8成。

勞動局指出，參加3場徵才的旅宿飯店業包含福容大飯店、華航飯店、笠復威斯汀、三橋渡假旅店、古華花園飯店、城市商旅、雲雀國際、昇恆昌等知名廠商，觀光產業除了要吸引新鮮人投入職場之外，更歡迎有過人生歷練的壯世代再次投入職場。

透過觀光旅宿的職務再設計及彈性工時規畫，可將工作拆解為簡單、易學、易做且可獨立完成的項目，還可依照自身的體力及個人狀況選擇上班時段，增加壯世代重返職場吸引力。更多現場徵才活動詳情可以上就業職訓服務處網站，及桃園市工作職缺地圖查詢

隨觀光旅遊景氣復甦，觀光業、旅館業及民宿等產業人力需求增加，桃園市政府勞動局與觀光旅遊局攜手合作拚觀光，積極協助業者擴大人才招募補實人力缺口，並運用各項就業促進方案加強媒合，促進本市觀光旅遊產業發展。

桃園市副市長蘇俊賓特於6月17日徵才活動親臨現場，與現場徵才業者互動，並表示：「這是我們第一次嘗試開創新的渠道，讓旅宿業者一起來招募，找到真正有勞動力的人，投入觀光產業，期許未來有更多縣市一起響應。」

勞動局長李賢祥說，疫情結束，國境開放，觀光旅宿業正值用人之際，勞動局結合觀光旅宿及青銀共創亮點，推動世代間合作，為青年朋友及中高齡、高齡求職者提供友善工作環境，同時讓業者注入新活力。就業職訓服務處也持續推動「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵」、「青年安薪讚 就業大滿貫」等獎勵方案，主動配合勞動部推動疫後改善缺工擴大就業方案，協助推動世代合作，鼓勵轄內事業單位運用繼續僱用措施，增加中高齡暨高齡者勞動參與，改善產業缺工問題。

觀光旅遊局長周柏吟表示，今年1月開始多次與業者對談，幾乎每場都有業者反映缺工問題，觀旅局攜手勞動局開跨局處會議，協調旅遊業者打造首場的觀光專場徵才活動，這只是開始，希望壯世代族群也可以來桃園工作、扎根。

桃園 職缺 徵才

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