桃竹苗就業博覽會7月1日在竹市登場 有面試就抽iPad 10

新竹市政府、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署、新竹科學園區管理局在7月1日於新竹市立體育館合辦「2023台灣就業通桃竹苗地區就業博覽會」，邀集72家廠商釋出超過5000個職缺。為鼓勵民眾參與媒合職缺，只要參與就業博覽會並進行面試者，有機會抽中iPad10、Switch Lite主機等大獎。

台灣就業通桃竹苗地區就業博覽會當天參與廠商涵蓋半導體產業、製造業、服務業、健康產業等四大類，包含台積電、晶元光電、煙波、杏一醫療等知名企業；現場規畫徵才主題館、職涯探索館、職訓體驗館、多元展售館，及共享主題館等5大主題區域。

新竹市長高虹安說，7月1日的就業博覽會是今年公部門在新竹市辦理的最大一場聯合徵才活動，鼓勵剛畢業的青年們，事先研究職缺所需專長及工作內容，到活動現場向廠商代表進一步洽詢、參加面試，並預祝求職者都能找到自己心目中的理想工作。

勞動力發展署桃竹苗分署長林淑媛也建議求職者，為了縮短現場等候面試的時間，民眾可以利用台灣就業通「就業媒合系統」登入並完成報名，即可獲得報名序號，當天依序號至廠商攤位進行面試。參與就業博覽會並面試者，也可參加就博抽抽樂活動。

竹市府勞工處長黃錦源說明，就業博覽會時間為7月1日上午10時到下午2時，新竹市立體育館內活動豐富，勞工處今年開設的職前訓練班、照顧服務員等多項課程，也歡迎想增進自己、培養第二專長的民眾至新竹市政府攤位詢問或是台灣就業通網站查詢。

此外，新竹市政府勞工處的臉書粉絲專頁也推出「留言抽獎獲好禮」活動，只要在6月29日前於活動貼文tag一位朋友，並留言「一起來參加就業博覽會」按讚及分享活動貼文，就有機會抽中頭獎AirPods第三代或7-11一百元商品卡。最新職缺內容可上台灣就業通官網，活動內容可電洽03-4855368轉分機1809詢問。