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竹竹苗首場園縣市共好高峰會 共識攜手共好共榮生活圈
竹竹苗「園縣市共好高峰會」昨天首次在苗栗縣三義鄉西湖渡假村登場，通過多項提案，與會的苗栗縣長鍾東錦、新竹縣長楊文科，及新竹市長高虹安等人都有共識，攜手打造共好共榮生活圈。
園縣市共好高峰會由科學工業園區科學同業公會理事長李金恭發起，結合竹竹苗縣市政府、新竹科學園區管理局及園區科學同業公會，組成的交流平台，今年2月籌備會，昨天在三義鄉西湖渡假村米蘭會議室，舉行首場高峰會。
鍾東錦、楊文科、高虹安、李金恭，及科管局局長王永壯等人都出席，討論籌備會列管的6項提案，其中竹縣提案有關闢駛竹北國道1號以東至竹科巡迴巴士提案，尚須做運量評估並協調新竹市政府公車合作，決議繼續列管。
此外，7項提案包括苗栗縣建議推動潛在投資廠商設廠的引介和轉介，銅鑼科學園區增設巡迴巴士接駁點，擴大新竹科學園區竹南基地暨周邊地區特定區計畫，改善竹南園區停車問題，促園區廠商提供相當名額給3縣市大專生工讀或實習。
新竹市提案鼓勵瀝青道路工程適量使用廢玻璃再生料，在先導公車計畫中建置公車充電場域，另有3項臨時提案，包括園區及竹竹苗共同推動垃圾費隨袋徵收、加強職場代謝症候群轉介及凍卵補助等。
會中進行意見交流及討論，多數提案極具建設性與前瞻性，普遍獲得支持，同時也獲科管局和公會承諾盡力配合推動，攜手推動循環經濟、永續產業及交通順暢策略，並兼顧青年就業、職場環境與員工健康等環節。
鍾東錦希望藉高峰會充分交流意見，把3縣市和園區有效連結，最終能夠共創更好、更棒的生活圈，楊文科、高虹安也認為，高峰會有其必要性，有助與會單位交流、互補，更加團結合作且互相支持。
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