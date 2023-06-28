讓弱勢童「呷熊飽」 竹市府續推

暑假即至，為讓弱勢家庭學童餐食不中斷，新竹市府今年結合300多家愛心商家，持續辦理「呷熊飽」餐食補助計畫，讓有需求的家庭可到四大超商、合作的早餐店、便當店及麵包店等商家選購愛心餐點。

社會處長期關懷的陳同學說，「沒了營養午餐，暑假打算和阿嬤省錢吃泡麵」，還好社工在家訪時發現需求，整體評估後送件申請，陳同學已收到市府餐券，將用來買白米、蔬菜跟肉，和阿嬤一起享用。

市長高虹安表示，「呷熊飽」餐食補助透過社工員評估核發每張80元面額的餐券，民眾可自行至超商、早餐店、麵包店、包子饅頭店、素食店、便當店及生鮮超市等，兌換餐食。

社會處表示，餐券實質減輕弱勢家庭經濟負擔，為使暑假期間學童不因挨餓影響學習，由學校老師或社福團體社工提出申請，經審查通過，由學校或社工代轉發放；今年3月起市府結合新竹市農會，擴增在農會本會、新興及民權辦事處可使用餐券，選擇更多元。