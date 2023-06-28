桃園電纜地下化落後雙北 議員催促

桃園升格後成立專案小組，推動電纜地下化及天空纜線清整計畫，截至去年地下化比率提升到52.6％，不過對比台北市達85.8%，晚桃園5年進行電纜地下化專案的新北市也達66.5%，引發質疑。市府養工處昨表示，桃園升格8年電纜地下化比率提升11.5％，幅度全國最高，地下化吃力不討好，將持續與地方民意溝通協調，積極改善民眾用電品質。

市府2015年起編列逾7億2500萬預算，連同台電補助費用，共投入近28億辦理電纜地下化，推動地點包括各區重點商圈、新設人行道、重劃區及公共工程周邊等；電纜地下化比率從2015年41.1%提升11.5%至52.6%。

不過議員楊朝偉質疑，在此同時，北市電纜地下化程度已85.8%，新北2020年啟動電纜地下化專案至今，電纜下地程度也達66.5%，其中，板橋、新莊、永和及三蘆地區電纜地下化程度甚至超過80%，不解為何桃園電纜地下化程度遠低於雙北。

養工處道路挖掘科長邱建豪指出，部分民眾對變電箱放置地點常有異議，且地下管線錯綜複雜，工程難度高，都是需要突破的難關。

議員牛煦庭認為，政府應設計配套誘因，如家門口增電箱者，房屋稅可酌減，降低溝通阻力；另桃園電廠多，電協金在市府可統籌調度部分，應編列電纜地下化相關經費，配合中央與市庫預算，三管齊下充實財源。