鳳山溪才汙染 牛欄河又變泡泡河

新竹縣長楊文科前天首次前往關西鎮就日前鳳山溪大規模水汙染事件召開行政會議，25日牛欄河卻再度被汙染變成「泡泡河」，居民大罵「又來了、好慘」，地方環保人士痛批縣府對汙染事件處理態度敷衍，環保局昨天回應強調都有掌握。

竹縣環保局長朱振群表示，牛欄河汙染源頭是桃園市境內工廠，非竹縣管轄，因此環保局接獲民眾通報後，已通知桃市府處置，目前汙染情況應已解除。

桃市環保局說，25日傍晚接到陳情，派員到場後泡泡已散，仍採集水質送往檢驗，同時鎖定可能排放化學工廠，若化驗結果確認，將依違反水汙染防治法相關規定處罰3萬至300萬；前天也派員到上游兩家化工廠稽查，不過兩工廠端午連假都休假，泡泡實際來源還要再追。

據了解，牛欄河上游因有一連串攔砂壩高低落差，溪水在攪動下出現大量泡泡，一坨一坨堆在河中，堆積高度甚至有半個人高，汙染範圍從桃園龍潭一直到下游竹縣關西的東安古橋才逐漸稀釋消散。

關西環保人士鍾國強指出，汙染現場有化學味，疑似上游工廠清洗容器，直接將廢水倒入牛欄河導致，桃市環保局採檢後稱「水質正常」，難以置信。

地方居民更對牛欄河再度被汙染感到不滿，因為牛欄河18日才出現白色泡沫，且鳳山溪有毒廢液汙染事件至今仍未解決，居民質疑牛欄河上游工廠排汙未監管，讓下游居民承受汙染。