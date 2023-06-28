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苑裡市場墊付案遭擱置 民眾不滿爆衝突

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
不滿苑裡鎮公有市場重建3.3億元墊付案遭擱置的鄉親，昨天一度與代表會員工發生推擠。記者吳傑沐／攝影
不滿苑裡鎮公有市場重建3.3億元墊付案遭擱置的鄉親，昨天一度與代表會員工發生推擠。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣苑裡鎮代表會昨開臨時會，公所提出公有零售市場拆除重建總計畫經費3.3億元墊付案，最後經表決未通過，引爆旁聽鄉親不滿，與代表江世坤發生口角，還一度衍生肢體衝突；鎮長劉育育隨即在公所大門舉行記者會，表達公所堅持要全區重建的立場。

苑裡鎮公有零售市場4年前因為火災燒毀，至今重建牛步，前鎮長劉秋東任內規畫2.2億元先重建市場，燒毀的歷史建築部分暫緩重建，但是歷經兩次流標難以執行。

去年底新任鎮長劉育育上任後，改採全區重建，規畫將歷史建物也納入拆除重建計畫，預計增加預算1.1億元，共匡列3.3億預算提請代表會墊付審議。

昨天會中多數代表認為，公所爭取上級補助款項金額不明，要求公所再提列補充說明。江世坤堅持若公所最後自掏腰包重建，他一定反對到底；最後表決全案擱置，府會不歡而散。

臨會後有鄉親不滿鎮民代表江世坤堅持反對，在代表會大聲質疑，兩人爭鋒相對，有代表會員工上前攔阻，與鄉親產生肢體推擠，經警方維持秩序，衝突未持續擴大。

公所表示，公有市場重建案，2年前經濟部已同意補助6千多萬元，縣府核定補助1千萬元，但工程遲未完成發包動工，補助款雖辦保留，但經濟部要求今年7月前要完成發包，年底前動工，否則將收回補助。

鎮長劉育育更強調，墊付案被擱置，重建計畫期程也會被拖延，最後恐破局，整體市場拆除重建將遙遙無期，公所及代表會都難辭其咎，也對鎮民難以交代。

歷史建築 記者會

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