兩派較勁 航空城擴大徵地無共識

桃園航空城計畫正如火如荼進行開發，大園區田寮過田聚落等社區，部分住戶原本被排除納入蛋黃區徵收範圍，12年後再度要求納入，交通部民航局昨召開變更相關都市計畫座談會，但也有不少當地居民反對納入，雙方針鋒相對，未達共識，會議紀錄將送交內政部都委會審議。

民航局昨召開桃園機場園區及附近地區特定區計畫（第一階段），主要是配合田寮過田聚落、光明社區、崁下、東隆凱悅及君品社區4處第一種住宅納入區段徵收範圍公開展覽前座談會，地主、社區和住戶代表上百人坐滿會場。

贊成重新啟動徵收的「桃園市航空城原位置保留居民權益促進會」理事長呂佳峰指出，航空城計畫東北隅第3跑道北起降端，也就是大園區海口里，絕大部分已納入徵收範圍，東隆凱悅社區、過田聚落、光明社區200多戶目前被劃為原地保留戶，有些住家未來將與第3跑道隔200至500公尺，航機噪音值將逾百分貝，加上鄰近國小、幼兒園、派出所、消防隊、公車總站、加油站和社區活動中心等早已遷移，生活機能盡失，居民勢將淪為次等公民。

呂佳峰說，目前民航局已依內政部都委會會議辦理變更計畫程序，仍有團體打著「反迫遷」、「居住正義」口號企圖阻擋，促進會因此號召百餘里民到場陳情。

反對徵收的地主和住戶代表指出，12年前政府就討論是否納入徵收範圍，當時大家因為對土地有感情，希望世代定居，不願為開發遷移，所以沒納入開發區，也已安心住在當地10多年，為何現在又舊事重提弄得大家心神不寧？甚至造成對立。

也有民眾質疑既然過去內政部都委會做成必須100%的地主同意納入航空城開發範圍，才能重新檢討都市計畫，現在決議還存在嗎？如果這時加入區段徵收，權益是否比照優先搬遷戶？

民航局航空城開發處副處長簡龍鳳表示，座談會所有發言將整理成會議紀錄，送交內政部都委會討論審議。

航空城是否再度徵收土地勢將引起話題，市府地政局表示，座談會討論的開發區屬於航空城蛋黃區第3跑道與航廈，由交通部作業，如果變更計畫過關，才會討論配地、安置住宅等事宜。