「園縣市共好高峰會」今登場 新竹市提這3案獲共識支持

今年度第二季「園縣市共好高峰會」今天於苗栗縣舉辦，會中除了討論園區產業與交通議題，新竹市政府也提出多項新提案。市府指出，針對園區瀝青道路工程使用廢玻璃容器再生料、先導公車計畫設置公車充電站，以及凍卵補助試辦計畫推廣等提出合作，獲竹縣、苗縣、科管局、園區同業公會高度共識及支持。

園縣市共好高峰會由新竹科學園區管理局、園區同業公會與竹竹苗3縣市政府組成；今天第2次會議由苗栗縣政府主辦，苗栗縣長鍾東錦、新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科、竹科管理局長王永壯、台灣科學工業園區同業公會理事長李金恭都與會討論合作事項，目標縣、市、園區發展順利。

竹市府指出，今天會議討論議題包含園區潛在投資廠商引介與轉介、擴大竹南基地都市計畫範圍、園區企業實習等3項產業議題；園區施工車輛管制、銅鑼園區增設巡迴巴士接駁站、新竹園區增設電動公車充電樁等3項交通議題；職場代謝症候群個案轉介、竹市祝妳好孕凍卵補助AMH抽血檢驗推廣等2項健康議題，以及園區道路工程使用廢玻璃再生粒料等環保議題。

高虹安表示，竹竹苗作為科技城生活圈，對台灣經濟有很大貢獻，絕對值得中央多加照顧，盼透過竹竹苗、科管局、園區公會的團結力量，期待下次交通部審查就能通過桃竹竹苗通勤月票，提供民眾更便利、更經濟的公共運輸服務。

新竹市今天在會中新提案，請科管局將廢玻璃容器再生料納入於園區瀝青道路工程使用，以降低天然資源開採、節省工程成本，該提案獲各縣市支持，將展開示範道路的考察觀摩、研擬園區試辦道路計畫，並持續研議底渣循環再利用的可行性，若試辦道路成效良好將擴大推動。

新竹市政府指出，與科管局、陽明交通大學合作推動「先導公車計畫」將引入電動公車，建議在生醫園區、勞山新村或北新竹站後站停車場等處規畫建置公車充電樁，會議現場也獲得科管局的同意，可研擬在生醫園區建置公車充電樁。

此外，新竹市今年起推動祝妳好孕凍卵補助試辦計畫，今天也提出將擇期在竹科園區辦理AMH大型抽血檢驗活動及凍卵補助諮詢服務，並與竹縣、苗縣分享辦理經驗與成效。該提案也在會中獲大力支持，未來將共同推動AMH抽血檢驗推廣活動。