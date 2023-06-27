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新竹縣公務員兼職瓦斯公司 綠議員質疑淪酬庸

中央社／ 新竹縣27日電

新竹議員歐陽霆表示，新竹瓦斯公司組成人員皆為竹縣府1級主管兼職，質疑淪為酬庸，竹縣府今天表示，新竹瓦斯公司為官股，縣府公務人員兼職皆依法有據，且為無給職。

民進黨新竹縣議員歐陽霆向中央社記者表示，他發現新竹瓦斯公司的管理大有問題，依據民國106年度監察院就曾經針對新竹瓦斯公司提出糾正案報告中顯示，包含公司管理雜亂無章，法治、薪酬、設備管理皆有不當，以及人事升遷機制不當。

歐陽霆說，新竹瓦斯公司組成人員皆為竹縣府1級主管兼職，質疑淪為酬庸，讓人有感為縣府御用肥貓機構。

新竹縣政府發布新聞資料指出，針對外界質疑瓦斯公司組成人員皆為縣府1級主管，新竹縣瓦斯管理處於1974年成立，依天然氣事業法第4條規定於2012年改制為新竹瓦斯股份有限公司，由新竹縣政府100％獨資，縣府是唯一官股。

縣府表示，依據「新竹縣新竹瓦斯股份有限公司組織自治條例」規定，公司設董事會，設置董事7至11人，由2/3以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互選董事長1人，對外代表公司。董事應有5分之1為勞工代表，另置監察人3人；董事及監察人由縣長派任之。

縣府說，依公務人員服務法笫15條及新竹縣新竹瓦斯股份有限公司組織自治條例，且經機關首長同意，各局處長得兼任該公司董監事，新竹瓦斯公司派兼任皆符合法規與程序，且皆為無給職。

縣府指出，因瓦斯設備屬公共建設性質，非以營利為導向，為普及民生所需設備，由縣長擔任董事長，新竹瓦斯公司每年編列預算執行瓦斯下鄉政策，可配合施政方針及區域發展規劃，逐步建構完善供氣設備，提升縣民生活水平。

新竹 主管 議員

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