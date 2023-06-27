國健署7月喬裝查違法賣青少年菸 鎖定桃園4類商店賣場

桃園市衛生局表示，菸害防制法今年3月22日新法上路，禁菸年齡從18歲提高至20歲。衛福部國民健康署7月開始喬裝，由年滿20歲以上的調查員穿著高中制服至各縣市店家買菸，測試是否落實拒售菸品。

衛生局表示，菸害防制法實施日起加強稽查學生菸品來源，並宣導販售菸品予未滿20歲者最高罰25萬元，要求業者依法查驗消費者年齡。111年針對違規販售菸品予未滿18歲者裁罰計5件，罰鍰計5萬元。

根據111年國健署及衛生局調查顯示，桃園市連鎖便利商店、大賣場（超市）、檳榔攤、一般商店等4大類型販菸場所的合格率分別為78%、79%、73%、60%，其中又以生鮮超市及生活百貨等類型場所的合格率較低，衛生局已列為今年度重點輔導對象，以提高業者對青少年購菸的警覺心。

衛生局表示，111年桃市仍有近3成店家面對有年齡疑慮的消費者未拒售菸品或進一步確認年齡，呼籲業者加強員工教育訓練，如遇疑似未滿20歲者，應要求其出示證件進行查核，若未帶或拒絕出示證件，則應拒絕販售。