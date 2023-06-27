台61苗栗縣龍港匝道2天2起機車事故 遭批「抗議快1年還不夠嗎?」

暑假即將來臨，騎機車環島路過西濱公路民眾要當心了！台61西濱公路位在苗栗縣後龍鎮的龍港南下匝道，機車道轉彎幅度超過180度，被形容是死亡機車道，這兩天因連兩起大學生機車事故，臉書瘋傳〈第四維度〉在今年2月上傳的「死亡機車道」影片，引發關注，網友罵聲連連；有人甚至說「抗議都快一年，是還不夠大聲嗎？」

據了解，25日有3機車4名大學生在後龍溪橋面上，疑未保持安全距離，發生追撞事故；26日則有1機車疑車速過快，在匝道過彎時摔車。

根據轄區竹南警分局統計，今年截至5月止，該匝道周邊共計發生14件交通事故，易肇事時段為上午11點到下午3點，計有11件，多是致傷、無人死亡。

警方表示，台61線苗栗段因應後龍溪橋、西湖溪橋(104公里至107公里)重建工程，目前該路段實施車道調撥，運用原南下車道作為現行南北向通行車道使用，施工期間相關用路環境，確實對駕駛行為有相當影響。

公路總局西濱北工處第四工務段長陳宗楷表示，該影片部分內容是龍港匝道機車道改善前畫面，且這兩天連兩起事故原因，經派工程師前往勘查，確認均與設施無關。他說，該機車道早在去年9月間進行拓寬及路面鋪設改善，目前在進入匝道前100公尺，也設有3面減速及圖形化牌面示警，呼籲駕駛人依規定減速慢行。