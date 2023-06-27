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桃青年局設六大類別求職網 釋出上千職缺

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市政府青年事務局推出「青春無限，職奔未來」網站，與桃園上百家在地知名企業合作，依據產業特色開放6大類別，破千職缺。圖／青年局提供
桃園市政府青年事務局推出「青春無限，職奔未來」網站，與桃園上百家在地知名企業合作，依據產業特色開放6大類別，破千職缺。圖／青年局提供

桃園市政府青年事務局推出「青春無限，職奔未來」網站，與桃園上百家在地知名企業合作，依據產業特色開放6大類別，破千職缺，全方位協助青年依專業及興趣，找到能夠自己發光發熱的職涯舞台。

網站將職缺分為6大類，分別為科技研發生產達人、桃園隱形冠軍、專業技術職人、不限科系無經驗、新創發揮創新及實習學經驗等，打破既定職缺搜尋框架，網站結合線上職涯工具，包含履歷健診、職涯導航及學長姐就業地圖等，讓青年在求職時能夠及時參考。

而青年局也預計在7月29日於台灣電路板協會舉辦實體媒合會，現場將邀請共40家具代表性企業，包含台灣永光化學、悠旅生活事業、宜家家居及晶碩光學等，提供多元職缺面談機會，後也將辦理10場線上媒合會，協助桃園青年在地求好職，歡迎青年事前報名媒合會，即刻至網站瀏覽相關職缺。

青年局長侯佳齡說，除就業媒合外，青年局陸續推動多樣化的職涯政策，全方位培育青年職能，如50場次職場體驗、5大主題數位課程，職涯課程邀請不同產業的講師分享求職知識，提升青年求職實戰力及面試成功率，職場體驗活動則與全台35間優質企業合作，邀請桃園大專院校的青年學子藉由參訪、觀摩或實作，了解職場實際環境並拓展視野。

若青年朋友想進一步提升專業能力，也可以報名新明青創基地的數位人才培育課程，主題包含ROS智慧機器人、XR延展實境及AWS雲端運算服務等，透過多元的課程主題一躍成為數位專業人才。

桃園市政府青年事務局推出「青春無限，職奔未來」網站，分別為科技研發生產達人、桃園隱形冠軍、專業技術職人、不限科系無經驗、新創發揮創新及實習學經驗等。圖／青年局提供
桃園市政府青年事務局推出「青春無限，職奔未來」網站，分別為科技研發生產達人、桃園隱形冠軍、專業技術職人、不限科系無經驗、新創發揮創新及實習學經驗等。圖／青年局提供

青年 職缺 桃園

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