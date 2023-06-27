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桃園水汴頭綠水巷、大嵙崁親水園區 獲建築「園冶獎」

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園區的水汴頭綠水巷獲2023建築「園冶獎」公共建築景觀類肯定。圖／桃園市政府水務局提供
桃園區的水汴頭綠水巷獲2023建築「園冶獎」公共建築景觀類肯定。圖／桃園市政府水務局提供

桃園市水務局今天表示，桃園區的「水汴頭綠水巷」及大溪區「大嵙崁親水園區景觀工程」經過兩階評審，榮獲2023建築「園冶獎」公共建築景觀類肯定。

水務局表示，「水汴頭綠水巷」改善工程自桃林鐵路至南崁溪水汴頭大橋，長度約480公尺，工程全生命周期皆落實生態檢核作業，依循生態保育策略迴避、縮小、減輕及補償4項的優先順序，及實施生態保育措施，設置生物廊道、水中生物庇護所、河道內植塊石創造深潭淺瀨，與固床工矮化創造棲地連結等，友善生態工法改善既有「三面光」河道，以恢復河川生物棲地為改善目標，找回原有的魚蝦及水鳥，也翻轉穿梭於社區中的後巷水溝，恢復為綠水巷生態步道系統，讓綠水巷成為城市微血管，重塑人與環境共生的生命力。

大嵙崁親水園區景觀工程在大溪區大漢溪左岸，工程用意在於將中庄調整池與中庄二期周邊土地整合發展，營造優質水岸藍帶。工程範圍因位在板新給水廠水質水量保護區，鄰近農業生產區，工程採低度開發、低污染並結合農業行為的發展模式施工。

工程還利用原中庄調整池洩洪水道，改造為生態友善的中央水道，水道周邊種植誘蝶誘鳥植栽建構水岸生態步道，並配合跨河跳石攔水堰抬高河道水位營造寬廣的水域，並考量景觀土丘具有絕佳的視野景觀及優良的風場條件，經過整地後成為市府每年舉辦國際風箏節的風箏草原。

大嵙崁親水園區景觀工程還配合無障礙步道、坡腳造林、原生樹種的林蔭安排，以及土丘下方共融式遊戲場的原木遊具及八米高自然滑草坡，營造舒適宜人的親水休憩空間。

水務局指出，得獎2案完工後持續辦理生態檢核作業，以追蹤生態恢復情形，因改善後河道塑造淺瀨、深潭、急流、緩流等及周邊綠帶環境提供生物多元的棲息空間，配合可淨化水質之水生植物、誘蝶誘鳥之蜜源植物等，生物食物鏈金字塔回復情形良好，讓翠鳥、毛蟹、澤蛙、台灣馬口魚等水鳥、蝦蟹、原生魚種重回水域。

桃園市大溪區大嵙崁親水園區景觀工程獲2023建築「園冶獎」公共建築景觀類肯定。圖／桃園市政府水務局提供
桃園市大溪區大嵙崁親水園區景觀工程獲2023建築「園冶獎」公共建築景觀類肯定。圖／桃園市政府水務局提供

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