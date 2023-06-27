苗栗竹森村免費山泉水走入歷史？ 地主：洗管後再開放
苗栗縣銅鑼鄉竹森村山泉水名噪一時，鼎盛時期有3處提供民眾免費取水，疫情爆發後，取水處陸續封閉，最後一處約於半個月封閉，地主解釋因故障不能出水，將找人洗管，研擬恢復開放。
銅鑼鄉竹森村於2000年間曾同時有3位百歲人瑞，地方人士歸功鄉村少汙染，飲用的山泉水水質好，社區曾出刊介紹百歲人瑞，社區活動中心前還設置南極仙翁長壽意象，慕名而來免費取用的民眾絡繹不絕。
縣府環保局指出，環保局列管6處免費取用山泉水熱門地點，其中銅鑼鄉竹森村就有3處，2021年起因疫情陸續暫停民眾取水，今年3月環保局採樣檢驗水質時，竹森村僅剩下1處，這個月再去採檢，3處已經全部封管了。
邱姓地主說，竹森村最後一處免費取用山泉水地點，因部分取水民眾缺乏公德心，亂丟垃圾、便溺，免費供取水的用意大打折扣，此外，約半個月前因管線故障沒有辦法出水，必須找人洗管，再研擬重新開放，期間也請民眾不要撲空。
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