慘！新竹關西牛欄河變泡泡河 居民看傻：又汙染了

新竹縣長楊文科昨天才首次前往關西鎮就日前鳳山溪大規模水汙染事件召開行政會議，卻在同一時間傳出牛欄河也再度被汙染，整條溪流變成「泡泡河」，讓居民大罵「又來了、好慘」，地方環保人士痛批縣府對於汙染事件處理態度敷衍，環保局今回應強調都有在掌握。

竹縣環保局長朱振群表示，牛欄河汙染源頭是桃園市境內的工廠，並非新竹縣管轄，因此新竹縣環保局在接獲民眾通報後，已通知桃園市政府處置，目前汙染情況應該已經解除。

據了解，關西境內的牛欄河從昨天清晨開始出現大量白色泡沫，尤其在牛欄河上游，因有一連串攔砂壩落差，使得溪水在攪動下出現大量泡泡，一坨一坨堆在牛欄河中，堆積高度甚至有半個人高，泡沫汙染範圍更從桃園境內一直到下游關西的東安古橋才逐漸稀釋、消散。

關西環保人士鍾國強指出，汙染現場有化學味，疑似是上游工廠清洗容器，直接將廢水倒入牛欄河導致，沒想到事發後桃園市環保局來採檢，竟稱「水質正常」。讓他質疑明明水上都漂浮泡沫，怎麼還會水質正常。

地方居民對於牛欄河再度被汙染感到不滿，更在地方臉書社團引起熱議，因為牛欄河18日才出現白色泡沫，且611鳳山溪有毒廢液汙染事件至今仍未解決，持續毒害環境，居民也質疑上游桃園龍潭的工廠排汙沒有監管，卻讓下游新竹關西的居民承受汙染毒害，罰則過輕，工廠根本罰不怕。

關西環保守護協會理事長羅功奇指出，關西鎮近期一再發生汙染事件，無論是鳳山溪或牛欄河，不僅是關西受害，還有下游的新埔、竹北都遭殃。不過對於昨天楊文科到關西鎮公所就鳳山溪水汙染開會，羅功奇認為縣府對汙染事件後續處理仍沒有具體有效的作法。