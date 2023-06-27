竹北僅37%使用微電腦瓦斯表　竹瓦：預計新裝1萬2千戶

新竹縣瓦斯加壓站本月24日壓力出現異常，驟升的壓力也導致許多民宅家中的瓦斯出現滲漏，新竹瓦斯公司除全面預防性更換新竹縣18個軸流閥外，也全面性更換具壓力與漏氣異常遮斷功能的微電腦瓦斯表。新竹瓦斯公司總經理邱世昌在今天縣府主管會報指出，竹北市約有20萬4117戶，只有37%使用微電腦瓦斯表，約7萬多戶，今年預計更換1萬2千戶。

邱世昌說，微電腦瓦斯表可在偵測異常、地震超過5級時自動斷氣，確保用戶安全，用戶也可上新竹瓦斯公司官網申請微電腦瓦斯表安裝，申裝全部免費，每2個月瓦斯基本費會增加80元。

邱世昌表示，一般的瓦斯表10年標檢局一定要汰換，汰換的瓦斯表一律都用微電腦瓦斯表，今年預計換1萬2千戶左右，因為尚未立法強制換微電腦瓦斯表，對於不願意換的住戶，依舊會到府勸說、宣導。