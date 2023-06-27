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中壢約2000個遴選出193位績優鄰長 2位服務超過40年

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢中榮里72歲的邱顯煌則說，他的父親就是鄰長，而他則是從30多歲就接手當鄰長並當志工到現在，受父親影響服務鄉親是他的志願。記者翁唯真／攝影
桃園中壢中榮里72歲的邱顯煌則說，他的父親就是鄰長，而他則是從30多歲就接手當鄰長並當志工到現在，受父親影響服務鄉親是他的志願。記者翁唯真／攝影

桃園中壢今辦理2023績優及資深鄰長表揚大會，中壢88個里約2000多個鄰，共選出績優鄰長135位及資深鄰長58位，更有鄰長服務超過41年，幾乎半輩子都奉獻服務，中壢區長李日強表示，鄰長在地方上對於民眾功不可沒，希望透過表揚，激勵基層士氣，也感謝他們平時辛勞。

本次從2000多個里遴選出193位鄰長接受表揚，其中仁福里鄰長陳勝雄及中榮里鄰長邱顯煌服務超過41年，歷經11屆里長，人生半輩子都奉獻給鄰里。

82歲的陳勝雄表示，從搬到仁福里後就開始當鄰長直到現在，能替地方服務真的非常開心，而且居民也都非常照顧他及配合所有事物，里長也對他相當信任，還會繼續持續下去，直到不能做為止。

72歲的邱顯煌則說，他的父親就是鄰長，而他則是從30多歲就接手當鄰長並當志工到現在，受父親影響服務鄉親是他的志願，且里上每一鄰也都會互相幫助，跟鄰居也都相當熟悉，多年來發手冊、宣導文宣及其他相關事宜都做到駕輕就熟，也感到內心富足。

中壢公所表示，除這2位服務超過40年鄰長外，還有另外15位，年歲已80歲以上的鄰長，當中還有3位高齡87歲的鄰長，老當益壯，服務熱情不減，更是活到老服務到老的最佳典範。

中壢區長李日強說，鄰長是市政推動的先鋒部隊，也是為民服務的第一線人員，扮演著地方進步與發展的關鍵角色，更是市府和市民之間最重要的溝通橋樑。不管是政令宣導或是活動宣傳，里內所有工作，小自社區環境整潔，大到鄰里建設，服務工作包山包海，雖然是無給職但仍懷著服務地方的熱忱，無私奉獻，相當令人相當敬佩。透過公開表揚活動，感謝里鄰長的辛勞付出，盼能激勵基層士氣，期勉鄰長們持續展現專業為鄰里服務。

桃園中壢仁福里82歲的陳勝雄表示，從搬到仁福里後就開始當鄰長直到現在，能替地方服務真的非常開心。記者翁唯真／攝影
桃園中壢仁福里82歲的陳勝雄表示，從搬到仁福里後就開始當鄰長直到現在，能替地方服務真的非常開心。記者翁唯真／攝影

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