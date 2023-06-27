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苑裡公有市場重建3.3億元墊付案遭擱置 代表會爆衝突

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苑裡鎮長劉育育會後隨即在公所大門口舉行記者會，表達公所堅持要全區重建的立場。記者吳傑沐／攝影
苑裡鎮長劉育育會後隨即在公所大門口舉行記者會，表達公所堅持要全區重建的立場。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣苑裡鎮代表會今天上午召開第3次臨時會，針對公所提出的公有零售市場拆除重建總計畫經費3.3億元墊付案，最後經表決未通過，不僅引爆旁聽鄉親不滿，與代表江世坤發生口角，還一度衍生肢體衝突；鎮長劉育育也隨即在公所大門口舉行記者會，表達公所堅持要全區重建的立場。

苑裡鎮公有零售市場四年前因火災燒毀，至今重建案牛步。前鎮長劉秋東任內規畫2.2億元先重建市場，燒毀的歷史建築部分暫緩重建，但歷經兩次流標，難以順利執行。

去年底新任鎮長劉育育上任後，改採全區重建，規畫將歷史建物也納入拆除重建計畫內，預計增加預算1.1億元，共匡列3.3億元預算提請代表會墊付，並於今天臨時會中進行審議。

未料，會中多數代表認為公所爭取上級補助的款項金額不明，要求公所再提列補充說明。代表江世坤更堅持若公所最後是自掏腰包來重建，他一定反對到底；最後主席裁示進行表決，代表陳基寶同意外，另有8人反對墊付，該案擱置，府會雙方不歡而散。

雖然今天議程有直播，但現場還是吸引30多位鄉親到場旁聽，關切該市場重建墊付案。會後有相挺鎮公所的鄉親不滿代表江世坤堅持反對，大聲質疑江不懂程序，兩人互噴口水，走出會場時，在門口繼續爭鋒相對，有代表會員工上前攔阻，卻與情緒激動鄉親產生肢體推擠，幸現場警方早已布控警力維持秩序，衝突才未持續擴大。

公所表示，公有市場重建案，2年前經濟部已同意補助6千多萬元，縣府核定補助1千萬元，但工程遲未完成發包動工，補助款雖辦保留，但經濟部要求今年七月前要完成發包，年底前動工，否則將收回6千多萬元補助計畫。

鎮長劉育育更強調，墊付案被擱置，重建計畫期程也會被拖延，最後恐破局，整體市場拆除重建將遙遙無期，公所及代表會都難辭其咎，也對鎮民難以交代。

代表江世坤會中堅持若公所最後沒爭取到上級補助經費，而是自掏腰包來重建，他一定反對到底。記者吳傑沐／攝影
代表江世坤會中堅持若公所最後沒爭取到上級補助經費，而是自掏腰包來重建，他一定反對到底。記者吳傑沐／攝影
會後有相挺鎮公所的鄉親不滿代表會未通過墊付案，在門口喧囂，還一度與代表會員工產生肢體推擠。記者吳傑沐／攝影
會後有相挺鎮公所的鄉親不滿代表會未通過墊付案，在門口喧囂，還一度與代表會員工產生肢體推擠。記者吳傑沐／攝影
苑裡鎮長劉育育（左一）強調，墊付案被擱置，重建計畫期程也會被拖延，最後恐破局，整體市場拆除重建將遙遙無期，公所及代表會都難辭其咎，也對鎮民難以交代。記者吳傑沐／攝影
苑裡鎮長劉育育（左一）強調，墊付案被擱置，重建計畫期程也會被拖延，最後恐破局，整體市場拆除重建將遙遙無期，公所及代表會都難辭其咎，也對鎮民難以交代。記者吳傑沐／攝影

歷史建築 記者會

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