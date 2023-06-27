「苗陶遇見泥」苗栗縣陶藝協會會員聯展28日起推出
茶與陶器在生活上有密不可分的連結，苗栗縣文化觀光局與苗栗縣陶藝協會為傳承陶藝文化及發揚苗栗陶在地特色，明天28日起在苗栗特色館園區內的陶瓷博物館合作推出「苗陶遇見泥」陶藝協會會員聯展，集結十多名老、中、青陶藝菁英的百件作品，展現多元的生活陶藝表現方式。
苗栗縣文觀局指出，聯展從6月28日至8月20日在苗栗陶瓷博物一樓多功能空間、二樓創意展演空間展出，並於7月2日上午10點辦開幕茶會，歡迎喜愛陶藝文化的民眾蒞臨欣賞「苗陶遇見泥」特展，給予創作者鼓勵及支持。
文觀局表示，苗栗縣陶藝協會創立於2000年，會員集結老、中、青陶藝菁英及愛好者，為縣內歷史悠久、會員陣容可觀的陶藝社團，協會以永續傳承及發揚苗栗陶在地特色為使命和期許，會員在陶藝創作發揮創意，每年有許多創新佳作。這次展出的主題有現代生活陶藝的花器、茶具、茶倉之外，還有許多新進會員創作的現代陶、藝術陶等，作品風格多元，各具韻味，豐富了傳統生活陶藝的表現形式。
文觀局文創產業科指出，茶與陶器在生活上是密不可分的，這次聯展特別將陶藝文化與茶藝文化相互結合，盼來賓品嘗一口好茶時，也能欣賞陶藝茶具的創作與茶藝、花藝結合的美感。苗栗縣陶藝協會會員期許每次新作聯展都能呈現苗栗陶藝特色及嶄新風貌，持續發揚苗栗陶，將苗栗在地最具代表性的陶藝榮光風華再現。
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