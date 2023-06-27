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數值異常！竹北莊敬六街、勝利二路今開挖勘查

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
今天將開挖路面與偵測數據做比對，現場將會同縣府工務處、竹北市公所、里長、各管線單位、營造廠主任技師、透地雷達專業判讀人員與技師共同勘察，確認挖開路面的土質結構。圖／豐邑提供
今天將開挖路面與偵測數據做比對，現場將會同縣府工務處、竹北市公所、里長、各管線單位、營造廠主任技師、透地雷達專業判讀人員與技師共同勘察，確認挖開路面的土質結構。圖／豐邑提供

新竹縣竹北天坑事件後，在建案周邊多處定期進行安全監測與透地雷達偵測，近期發現沉陷觀測點異常數據、與透地雷達偵測圖徵顯示，莊敬六街路面下有3處土壤鬆散，今天將開挖路面與偵測數據做比對，現場將會同縣府工務處、竹北市公所、里長、各管線單位、營造廠主任技師、透地雷達專業判讀人員與技師共同勘察，確認挖開路面的土質結構。

豐邑建設指出，日前發現監測與偵測數據出現異常時，第一時間回報縣府與市公所，並進行道路開挖與相關配套作業規劃，預計取得地方主管單位同意後即可聯合公單位及客觀第三方專家共同掌握土質結構狀況，及時進行相對應的處置，預防可能的災害風險。

今日開挖工作重點包括將透地雷達檢測圖徵顯示鬆散區域與實際開挖後現況作比對，以利日後對透地雷達檢測圖徵顯示鬆散狀況時，能夠有即時、正確的應變。若土壤密度結構確 實出現鬆散現象，豐邑於進行完整記錄後，以低強度混凝土灌漿回填，以確保道路安全。待 混凝土完全乾燥，預計於 7 月 1 日施作瀝青混凝土(AC)完成路面修復。

另外，在勝利二路沉陷觀測點有2處監測值異常，豐邑亦將同步開挖探查原因，並比照莊敬六街的處理方式。爭取最短時間讓勝利二路恢復通行。

新竹縣竹北市天坑事件發生後，鄰近住戶認為至今真相不明，新竹縣長楊文科舉辦座談會，當場要求豐邑於一個月內提交報告，對此，豐邑已委託台中市土木技師公會調查，並於今天提交報告給縣府。縣府工務處今天回應，已收到豐邑提交的資料，專案小組預計明天開會審視。

新竹 天坑 楊文科

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