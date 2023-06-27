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照顧弱勢孩童 竹市府續推、擴增「呷熊飽」餐食補助

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市府指出，今年3月起擴增在新竹市農會本會、新興及民權辦事處都可以使用呷熊飽餐券。圖／新竹市政府提供
市府指出，今年3月起擴增在新竹市農會本會、新興及民權辦事處都可以使用呷熊飽餐券。圖／新竹市政府提供

暑假即至，為讓弱勢家庭學童餐食不中斷，新竹市府今年結合300多家愛心商家，持續辦理「呷熊飽」餐食補助計畫，讓有需求的家庭可到四大超商、合作的早餐店、便當店及麵包店等商家選購愛心餐點，另外，今年3月起市府結合「新竹市農會」，擴增在新竹市農會本會、新興及民權辦事處都可以使用呷熊飽餐券，選擇及品項更多元。

市長高虹安表示，「呷熊飽」餐食補助透過社工員評估核發每張80元面額的餐券，民眾可自行至超商、早餐店、麵包店、包子饅頭店、素食店、便當店及生鮮超市等，兌換熟食、便當、三明治、水果、沙拉、麵包、包子饅頭、青菜或豆漿等餐食食材。

社會處表示，暑假將屆，許多弱勢家庭的孩子因少了學校營養午餐，面臨餐食不穩定的處境，時常以泡麵果腹，甚是擔心下一餐沒著落，為維護兒少基本生活權益，實質減輕弱勢家庭經濟負擔，暑假期間學童不會因挨餓而影響學習，由學校老師或社福團體社工提出申請，經市府社會處審查通過後，學校或社工代為轉發放餐券，持續關懷並照顧弱勢家庭的孩子。

除超商、早餐店、麵包店、包子饅頭店、素食店、便當店及生鮮超市外，今年3月起市府結合「新竹市農會」，擴增在新竹市農會本會、新興及民權辦事處可以使用呷熊飽餐券，農民直銷站除販售各縣市優良農特產外，亦供應新竹在地的新鮮蔬果及農產品，多樣化的品項可以選擇，邀請弱勢民眾一同響應，兌換健康、有機又有品質的農產品，烹煮美味又健康滿分的餐食。

社會處長期關懷的陳同學說「沒了營養午餐，暑假打算和阿嬤省錢吃泡麵」，不過，社工在家訪時看見家庭的問題與孩子的需要，整體評估後送件申請，陳同學收到市府的餐券後，感激的說，謝謝社工的關心，他會用餐券買白米、蔬菜跟肉，和阿嬤一起享用。

新竹市政府提供呷熊飽餐食補助，照顧弱勢學童暑期供餐不中斷。圖／新竹市政府提供
新竹市政府提供呷熊飽餐食補助，照顧弱勢學童暑期供餐不中斷。圖／新竹市政府提供

新竹 社工 高虹安 弱勢家庭 營養午餐

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