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新竹市府前廣場噴水設施7月開放囉 可免費租借水槍暢玩

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府廣場將開放戲水。圖／新竹市政府提供
新竹市政府廣場將開放戲水。圖／新竹市政府提供

炎炎夏日，新竹市長高虹安今天指出，市府前廣場噴水設施將於7月1日起重新開放，歡迎大小朋友前來戲水消暑；市府強調，府前廣場噴水設施的水質經過殺菌、消毒，具有游泳池衛生的合格等級，民眾可以安心使用。

竹市府指出，今年也是疫情趨緩後的第一個暑假即將來臨，為滿足市民休閒需求，市府重新開放府前廣場噴水設施，提供夏日消暑戲水好去處；市府前廣場噴水設施將水循環再利用，不浪費水資源，噴出水壓是緩升、緩降，噴水池周圍設有護欄，也會有工作人員協助看顧小朋友的安全。

行政處長吳皇昇說，市府也配合廣場開放戲水，提供多樣貼心服務，包含免費租借水槍（數量有限），以及於一樓服務中心內放置紙毛巾、吹風機、梳子等供民眾使用，若有更衣需求亦可使用市府內無障礙兼親子廁所，也提醒民眾注重安全及防曬等措施。

行政處說明，今年府前廣場噴水時間為平日周一至周五的每天早上8點、中午12點各開放噴水15分鐘，下午5點至下午7點加碼連續2小時噴水；逢周六、日與國定假日則從下午3點起至晚上7點，連續4小時不間斷噴水，讓市民朋友玩得安全又盡興。

新竹市政府廣場將開放戲水。記者張裕珍／攝影
新竹市政府廣場將開放戲水。記者張裕珍／攝影

高虹安 新竹

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