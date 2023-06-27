違規使用遭開罰斷電 國泰夜市仍繼續營業 苗縣府下通牒

苗栗縣人口數居前三的頭份市、竹南鎮相鄰，休閒夜市卻是兩樣情。上周末24日，頭份公11夜市市集才新開幕登場，成立30年的竹南國泰夜市卻因違規在工業區土地上營業使用，經民眾檢舉，遭縣府多次開罰，20日強制斷電，24日卻仍繼續違規營業，縣府昨天下最後通牒，如果7月1日本周六仍未改善，將持續開罰地主、招攤業主和攤商。

國泰夜市有100多攤，屬私人經營，因在甲種工業區內，不符公共服務設施目的，近來一再遭檢舉違反都市計畫土地容許使用，縣府多次稽查勸導，但地主及招攤業主沒有改善，縣府先後3次開單處罰6萬、15萬及30萬元。

縣府表示，自去年多次與經營者溝通，勸說可於其他合法土地經營，並請竹南鎮公所輔導移至合法土地，但業者擔心養客不易，且其他位置區位不佳或所有權人難以協調溝通承租，遲未遷移合法場地經營。

竹南鎮公所表示，在體恤民情與公權力之間取得平衡是兩難，建議業者尋覓適當的公共設施保留地，再承租申設，才能合法使用。

縣府工商發展處也強調，如果國泰夜市持續違規經營，將會率相關局處逐攤稽查，以苗栗縣臨時攤販集中場區管理辦法、都市計畫法、道路交通管理處罰條例、食品安全衛生管理法、廢棄物清理法以及行政執行法等裁處，以維公權力及民眾的安全。