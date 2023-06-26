1噸收費逾萬 苗栗公布營建廢棄物合法處理機構

苗栗縣近來頻傳營建廢棄物亂倒，縣府環保局今天公布苗栗縣及鄰近新竹市、台中市，共13家合法處理機構，供民眾參考，環保局、警方並持續加強查緝，雙管齊下嚇阻亂倒歪風。

不過，環保局查訪目前的市場機制，營建混合物收費，每噸1萬元至1萬5000元間，所費不貲，一些民眾認為不肖業者貪圖暴利，可能因而鋌而走險，公布名單恐怕實質意義不大。

苗栗縣銅鑼鄉、頭份市、竹南鎮等地，近來都發現營建廢棄物亂倒，縣長鍾東錦指示環保局公布合法處理機構，提供民眾參考，營建廢棄物處理管道，此外，警方加強查緝，只要敢亂倒，就一定要捉到人。

環保局今天公布苗栗縣3家，新竹市、台中市各5家營建廢棄物合法處理機構名單，可以上環保局網頁查詢，環保局指出，營建廢棄物係指建築物新建、拆除、裝潢，及修繕施工產生一般廢棄物、一般事業廢棄物及有害事業廢棄物。

苗栗近來查獲以棄置營建混合物居多，呼籲民眾處理居家裝潢修繕，或營建工程後所產生的營建廢棄物時，仍應交由合格清理機構代清理，亂倒破壞環境，如經查獲，可依違反廢棄物清理法處1年到5年徒刑，得併科罰金1500萬元。