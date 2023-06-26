快訊

拜登擴大補助涵蓋供應鏈 台系供應鏈：看得到能吃到嗎？

1噸收費逾萬 苗栗公布營建廢棄物合法處理機構

聯合報／ 記者范榮達吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣銅鑼鄉客屬大橋下方瑞興街日前遭傾倒大批營建混合物，警方循線查緝行為人中。記者范榮達／攝影
苗栗縣銅鑼鄉客屬大橋下方瑞興街日前遭傾倒大批營建混合物，警方循線查緝行為人中。記者范榮達／攝影

苗栗縣近來頻傳營建廢棄物亂倒，縣府環保局今天公布苗栗縣及鄰近新竹市、台中市，共13家合法處理機構，供民眾參考，環保局、警方並持續加強查緝，雙管齊下嚇阻亂倒歪風。

不過，環保局查訪目前的市場機制，營建混合物收費，每噸1萬元至1萬5000元間，所費不貲，一些民眾認為不肖業者貪圖暴利，可能因而鋌而走險，公布名單恐怕實質意義不大。

苗栗縣銅鑼鄉、頭份市、竹南鎮等地，近來都發現營建廢棄物亂倒，縣長鍾東錦指示環保局公布合法處理機構，提供民眾參考，營建廢棄物處理管道，此外，警方加強查緝，只要敢亂倒，就一定要捉到人。

環保局今天公布苗栗縣3家，新竹市、台中市各5家營建廢棄物合法處理機構名單，可以上環保局網頁查詢，環保局指出，營建廢棄物係指建築物新建、拆除、裝潢，及修繕施工產生一般廢棄物、一般事業廢棄物及有害事業廢棄物。

苗栗近來查獲以棄置營建混合物居多，呼籲民眾處理居家裝潢修繕，或營建工程後所產生的營建廢棄物時，仍應交由合格清理機構代清理，亂倒破壞環境，如經查獲，可依違反廢棄物清理法處1年到5年徒刑，得併科罰金1500萬元。

廢棄物 苗栗縣 新竹

延伸閱讀

她服務逾1萬小時 苗縣長鍾東錦豎大拇指讚金牌志工

苗栗元素融入甜點 「菁市集」8月前進松山文創園區

動土典禮與柯文哲同框無互動？鍾東錦：本來就是朋友

郭台銘訪鍾東錦 侯友宜：我們也有我們自己的朋友

相關新聞

一場大雨鳳山溪飄異味 楊文科親赴關西召開檢討會

新竹縣鳳山溪遭廢液汙染案件尚未落幕，沒想到前天一場大雨，溪底沉澱的汙染物及岸邊的廢土再度被攪動，導致鳳山溪飄出異味。新竹...

她服務逾1萬小時 苗縣長鍾東錦豎大拇指讚金牌志工

苗栗市公所老人文康中心志工鍾秋昭累積服務時數1萬0797個小時，今年獲衛生福利部志願服務金牌獎，縣長鍾東錦今天豎大拇指表...

2023桃園蓮花季7月登場 5裝置藝術吸睛

「2023桃園蓮花季」7月1日至8月20日將在觀音區蓮花園休閒農業區登場，市長張善政今表示，今年蓮花季以「蓮線」為主軸，...

社福卡7月起可搭台鐵 桃園每趟補助30點

台鐵近日宣布10個縣市推出的社福卡7月起可開放扣點搭乘火車，方便銀髮族與身障者使用。桃園市交通局今天表示將加碼補助，7月...

30年竹南國泰夜市屢罰遭斷電仍續營業 苗縣府下最後通牒

苗栗縣人口數居前三的頭份市、竹南鎮，兩市鎮相鄰，休閒夜市卻是兩樣情。上周末，頭份公11夜市市集才新開幕登場，成立30年的...

讓市政接地氣！基層座談改採2輪作法 張善政：第2輪我主持

桃園市長張善政今天上午參加大溪區基層座談會，聽取大溪基層里長意見和提案，仁善、瑞興等多位里長紛紛提案尋求市府解決，張善政...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦