她服務逾1萬小時 苗縣長鍾東錦豎大拇指讚金牌志工

苗栗市公所老人文康中心志工鍾秋昭累積服務時數1萬0797個小時，今年獲衛生福利部志願服務金牌獎，縣長鍾東錦今天豎大拇指表揚，也代表鄉親感謝志工帶來社會溫韾。

縣政府今天辦理志願服務各目的事業主管機關聯繫會報，表揚99名服務績優志工，包括衛福部志願服務獎勵21名志工，衛生福利類志願服務獎勵78名志工，其中鍾秋昭服務苗栗市老人文康中心、婦幼館、大千醫院等單位，累積時數第一名，另名金牌志工林德和服務頭份市為恭紀念醫院，時數達8133小時。

鍾東錦表揚他們，並豎大拇指稱讚鍾秋昭。鍾東錦說，志工奉獻時間與心力，指引或是介紹等服務，讓民眾安心窩心，也讓社會更溫馨祥和，他要代表鄉親感謝志工。

鍾東錦特別分享到日本參訪長照的經驗，他說，日本的長照很專業，可是他感覺是冰冷的長照，沒有苗栗社區關懷據點做得好，他想要加強關懷據點的照顧服務，畢竟老人家如果完全不動，去到長照中心，如果沒有很好的陪伴，反而不舒服、不快樂。