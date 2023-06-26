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桃議員批市府不知瓦斯有無裝軸流閥 市府：每年抽查

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
竹北氣爆事件整壓站軸流閥故障造成，桃園市議員批市府對整壓站是否加裝軸流閥正常不得而知？圖／竹縣消防局提供
竹北氣爆事件整壓站軸流閥故障造成，桃園市議員批市府對整壓站是否加裝軸流閥正常不得而知？圖／竹縣消防局提供

新竹縣竹北市發生瓦斯外洩及氣爆事件，是因整壓站軸流閥故障造成，桃園市議員陳治文今天下午質疑表示，竹北氣爆事件發生，桃園的瓦斯整壓站有無加裝軸流閥？市府經發局僅知欣桃瓦斯公司回報整壓站正常，卻對軸流閥是否安裝及正常不得而知，市府有必要盡速調查給市民一個交代。

欣桃天然氣公司表示，該公司桃園總共25座整壓站，19座使用軸流閥、6座使用整壓器，不論軸流閥或整壓器均有裝置超壓遮斷，如遇超壓立即遮斷，訊號會傳至公司相關主管及維修人員手機，立即顯示及處理，保持安全狀況正常，欣桃這2天檢查正常。

市府經發局表示，針對欣桃公司的瓦斯輸儲設備是否安全，該局每年邀請專家委員對欣桃輸儲設備進行抽查，已知查核皆符合能源局規定。

陳治文表示，瓦斯公司的整壓站依規定必須加裝軸流閥遮斷功能，欣桃檢測整壓站，市府只知欣桃公司回報整壓站運作正常，至於是否加裝軸流閥及是否正常？卻不得而知，她要求經發局馬上調查，給市民一個交代。

桃園 氣爆

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