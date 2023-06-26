桃園暑假推「行動書車」 科普書籍13區巡迴導讀
桃園市教育局、張榮發基金會合作推動科普閱讀行動書車啟航活動，暑假期間將滿載科普書籍巡迴13個行政區，並以「科普臥遊‧寰宇我游」為主題，規畫5項科普推廣活動，由同德、青溪、竹圍、社子國小承辦，盼透過科普書籍導讀，增進學童對科學知識及技術應用的了解。
啟航儀式於桃園市立圖書館總館舉行，市長張善政化身導讀人，藉由工程領域的專業，為學童導讀「好想看世界的橋」一書，透過書中介紹的世界知名地標金門大橋、倫敦橋，認識工程中應用的結構、力學等科普觀念，同德國小學童也現場搭建橋樑，透過實作理解橋樑結構的奧妙。
同德國小校長萬榮輝表示，透過實驗、觀察和參與互動，學童可以體驗到科學的奧妙和樂趣，並學習到觀察、分析、推理和實驗的方法，培養批判思維和科學素養，激發孩子的學習興趣和創造力。
張榮發基金會執行長鍾德美表示，此次活動是張榮發基金會繼2021年與桃市5所國小合作舉辦「校園好好玩」活動後，再一次與桃市府合作；從前陣子美國NVIDIA創辦人黃仁勳掀起的AI旋風，可看出科普教育是國家未來發展的生存命脈，這次活動納入聯合國永續發展目標，希望讓科技教育向下扎根。
教育局長劉仲成表示，本次活動由專業科普閱讀推手教師擔任列車長，透過科普書籍導讀共讀，激發孩子主動學習意願；同時舉辦科普知識擂台，邀請全市學生和家長組隊競賽，透過寓教於樂的方式，提升孩子的科學思辨能力，市府預計也會在12月中旬舉辦成果發表及競賽頒獎活動。
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