快訊

汽機車不論行人遠近「都要讓」喊卡 今重議標準結果出爐

散布假訊息、課堂爆歧視性騷 王鴻薇向中原大學檢舉毒理專家招名威

走斑馬線卻遭拖吊車撞飛 留美大學生暑假返台實習遇死劫

一場大雨鳳山溪飄異味 楊文科親赴關西召開檢討會

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
楊文科今天親自前往有傾倒廢液嫌疑的艾斯巴達公司，檢視廠區內倉庫暫存的16桶事業廢液桶封條。圖／新竹縣政府提供
楊文科今天親自前往有傾倒廢液嫌疑的艾斯巴達公司，檢視廠區內倉庫暫存的16桶事業廢液桶封條。圖／新竹縣政府提供

新竹縣鳳山溪遭廢液汙染案件尚未落幕，沒想到前天一場大雨，溪底沉澱的汙染物及岸邊的廢土再度被攪動，導致鳳山溪飄出異味。新竹縣長楊文科今天也親自前往有傾倒廢液嫌疑的艾斯巴達公司，檢視廠區內倉庫暫存的16桶事業廢液桶封條，並召開會議指示全面徹底檢討。

新竹縣關西鎮長陳光彩表示，希望加裝設監視設備、加強環保稽查及警力巡邏，以及現場汙染源未徹底清除前，自來水公司應每日檢測，請縣府與環保署盡速公布採驗報告。此外，也請農業處盤點受汙染農田，為農民把關灌溉用水。

針對農田灌溉水疑慮，農業處長范萬釗說，目前鳳山溪灌溉區域經農委會農田水利署新竹管理處取樣結果初步判斷，目前對關西及新埔鎮農田灌溉用水未受影響，請農民放心，農業處會持續追蹤。

楊文科指出，關於關西鎮環境汙染問題，要做全面性徹底檢討，會議提出的意見都非常好，目前同意加裝監視器及加強警力巡邏，縣府也會持續緊盯被撤銷工廠登記的艾斯巴達公司，縣府團隊會好好討論，一步一步解決，鄉親有志一同，用心全力改善環境。

會後楊文科也與陳光彩前往艾斯巴達公司，檢視廠區內倉庫暫存的16桶事業廢液桶封條。環保局指出，該案已進入偵查中，公司只要有動封條就觸犯刑法。楊文科也前往環保局列管輔導工廠的峻源公司實地勘察，了解營運情形，同時他也強調絕對不允許工廠排放有污染的物質，希望大家攜手一起努力保護環境。

新竹縣環保局也表示，這場大雨並未影響自來水公司取水口水質，台水供水均會檢測，符合自來水標準。局長朱振群則說，若有汙染疑慮，民眾可撥打03-5530060，稽查人員盡速在1小時內到場，環保局每年依照行政程序法委託稽查權並協助鄉鎮市清潔隊人員受訓，清潔隊人員也可第一時間先行前往稽查蒐證。

楊文科指出，關於關西鎮環境汙染問題，要做全面性徹底檢討。圖／新竹縣政府提供
楊文科指出，關於關西鎮環境汙染問題，要做全面性徹底檢討。圖／新竹縣政府提供
新竹縣關西鎮長陳光彩（左）表示，希望加裝設監視設備。圖／新竹縣政府提供
新竹縣關西鎮長陳光彩（左）表示，希望加裝設監視設備。圖／新竹縣政府提供

新竹 楊文科 農民

延伸閱讀

竹北氣爆今9同業趕赴支援 新竹縣府允全額支付修繕費

竹北氣爆縣長未坐鎮指揮遭質疑 地方發起罷免楊文科

不顧竹北氣爆？綠營批楊文科赴日打小白球 縣府斥：移花接木

竹北氣爆少年91%燒燙傷…家屬淚訴「無妄之災」 楊文科允諾家屬3訴求

相關新聞

30年竹南國泰夜市屢罰遭斷電仍續營業 苗縣府下最後通牒

苗栗縣人口數居前三的頭份市、竹南鎮，兩市鎮相鄰，休閒夜市卻是兩樣情。上周末，頭份公11夜市市集才新開幕登場，成立30年的...

一場大雨鳳山溪飄異味 楊文科親赴關西召開檢討會

新竹縣鳳山溪遭廢液汙染案件尚未落幕，沒想到前天一場大雨，溪底沉澱的汙染物及岸邊的廢土再度被攪動，導致鳳山溪飄出異味。新竹...

2023桃園蓮花季7月登場 5裝置藝術吸睛

「2023桃園蓮花季」7月1日至8月20日將在觀音區蓮花園休閒農業區登場，市長張善政今表示，今年蓮花季以「蓮線」為主軸，...

社福卡7月起可搭台鐵 桃園每趟補助30點

台鐵近日宣布10個縣市推出的社福卡7月起可開放扣點搭乘火車，方便銀髮族與身障者使用。桃園市交通局今天表示將加碼補助，7月...

讓市政接地氣！基層座談改採2輪作法 張善政：第2輪我主持

桃園市長張善政今天上午參加大溪區基層座談會，聽取大溪基層里長意見和提案，仁善、瑞興等多位里長紛紛提案尋求市府解決，張善政...

苗栗元素融入甜點 「菁市集」8月前進松山文創園區

苗栗縣返鄉青年彭詩涵與同學黃逸榛自創Bonbons品牌， 甜點及設計融入苗栗元素，Bonbons並透過縣府青年品牌「菁市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦