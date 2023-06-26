一場大雨鳳山溪飄異味 楊文科親赴關西召開檢討會

新竹縣鳳山溪遭廢液汙染案件尚未落幕，沒想到前天一場大雨，溪底沉澱的汙染物及岸邊的廢土再度被攪動，導致鳳山溪飄出異味。新竹縣長楊文科今天也親自前往有傾倒廢液嫌疑的艾斯巴達公司，檢視廠區內倉庫暫存的16桶事業廢液桶封條，並召開會議指示全面徹底檢討。

新竹縣關西鎮長陳光彩表示，希望加裝設監視設備、加強環保稽查及警力巡邏，以及現場汙染源未徹底清除前，自來水公司應每日檢測，請縣府與環保署盡速公布採驗報告。此外，也請農業處盤點受汙染農田，為農民把關灌溉用水。

針對農田灌溉水疑慮，農業處長范萬釗說，目前鳳山溪灌溉區域經農委會農田水利署新竹管理處取樣結果初步判斷，目前對關西及新埔鎮農田灌溉用水未受影響，請農民放心，農業處會持續追蹤。

楊文科指出，關於關西鎮環境汙染問題，要做全面性徹底檢討，會議提出的意見都非常好，目前同意加裝監視器及加強警力巡邏，縣府也會持續緊盯被撤銷工廠登記的艾斯巴達公司，縣府團隊會好好討論，一步一步解決，鄉親有志一同，用心全力改善環境。

會後楊文科也與陳光彩前往艾斯巴達公司，檢視廠區內倉庫暫存的16桶事業廢液桶封條。環保局指出，該案已進入偵查中，公司只要有動封條就觸犯刑法。楊文科也前往環保局列管輔導工廠的峻源公司實地勘察，了解營運情形，同時他也強調絕對不允許工廠排放有污染的物質，希望大家攜手一起努力保護環境。