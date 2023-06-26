桃園管線施工 7月3日停水10小時、影響5393戶

桃園市經發局表示，台水公司辦理桃園區桃鶯路與樹仁二街口新舊管線連絡施工工程，預計7月3日凌晨0時起施工停水，約5393戶受影響。

桃園市政府經濟發展局今天發布新聞稿表示，台灣自來水公司北區工程處為提升供水穩定，辦理「桃大湳系統送龜山林口複線工程-管（三-1）」桃園區桃鶯路與樹仁二街口新舊管線連絡施工工程，預計於7月3日凌晨0時起至同日上午10時止進行施工停水。

經發局指出，停水影響範圍為桃園區的大原路、大明街、大智路、大豐路、延平路、桃鶯路、榮華街、樹仁一街、樹仁二街、樹仁七街、樹仁八街，以及樹仁六街沿線含巷弄，停水時間共計10小時，受影響停水戶數約5393戶。

經發局說，恢復供水後若仍無水，可通知台水公司或經發局立即處理；供水問題可電洽台水公司24小時免付費服務專線1910或洽詢當地里長；相關停復水資訊可上台水公司網站查詢。