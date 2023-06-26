2023桃園蓮花季7月登場 5裝置藝術吸睛
「2023桃園蓮花季」7月1日至8月20日將在觀音區蓮花園休閒農業區登場，市長張善政今表示，今年蓮花季以「蓮線」為主軸，現場設置5座裝置藝術，為期51天的活動將搭配文化局、原民局的文化活動，歡迎市民一起前往觀音，欣賞一整片盛開的蓮花。
農業局表示，今年蓮花季以「蓮線」為主軸，取自蓮花的生長過程與意涵，一端綻放在水面象徵桃園對外的連結，另一端在水面下代表深根土地，並邀請銘傳大學設計學院創作5座裝置藝術圓蓮光影、蓮盆水韻、蓮意亭、浮空蓮雲及蓮勇，會場內設有智慧語音導覽，遊客只要掃瞄QR-code，即可查詢蓮花資訊。
農業局長陳冠義表示，活動期間周末都有不同主題活動，包括7月1日「裝置物啟用宣告」，7月2日「與你蓮線」開幕式活動，邀請原子少年學姐團G.O.F演出；7月8、9日「原林藝術舞集」，邀請多組原民舞團與現場遊客互動演出；7月15日蓮花園休區「北觀音名荷大賞」。
7月29、30日「荷田共枕車野趣」，讓遊客在蓮田邊享受大自然；8月5日「荷塘月色蓮花宴」，體驗各式特色蓮花餐； 8月12日「咖哩玩劇團」親子兒童劇；8月19日「稻米達人米食饗宴」，現場提供美食料理讓遊客品嘗；8月20日壓軸「閉幕式」，邀請嘻哈饒舌歌手演唱。
農業局表示，蓮花園休區內的休閒農場及觀光蓮園規畫各式農事體驗，像是「林家古厝」手做糖葫蘆、「水蓮之鄉休閒蓮園」手做青苔球、「蓮荷園休閒農場」拍打棒草編DIY、「康莊蓮園」水上漂浮大王蓮體驗及生態導覽、「青林農場」手採麥桿菊打造乾燥花盆栽、「向陽農場」陶笛彩繪、「荷竹農場」剝蓮子體驗等，區內特色餐廳及民宿推出特色蓮花餐、蓮花伴手禮。
農業局提醒，自行開車前往的民眾可將車輛停放在金華路公埤旁停車場，活動期間逢假日皆有免費區內接駁車，可搭乘至各農場遊玩與賞花，接駁車時間為上午9點到下午5點於主會場站發車，每30分鐘一班，活動詳情可至「蓮花園休閒農業區臉書粉絲專頁」查詢。
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