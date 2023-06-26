北部地方創生跨縣市交流 慢飛young突破賣口香糖觀念

桃園市政府青年局今天下午在中壢區辦理北區青聚點地方創生OPEN MIC跨縣市交流活動，推動北部地區地方創生團隊座談，桃園慢飛超人布藝young團隊致力提升弱勢青年就業及二手布料再生努力，與新北創生團隊經驗分享交流，常務理事唐中利說， 透過平台希望障礙青年找到自己優勢，突破只有賣口香糖的觀念。

桃園市青年局2年前獲選北區青聚點成為北北基桃及竹竹、連江縣7縣市地方創生交流平台，進行地方創生交流及資源整合平台，這場北區青聚點地方創生OPEN MIC跨縣市交流，由桃園慢飛超人布藝young團隊致力弱勢青年就業及二手布料再生、新北三芝文化基金會團隊提升地方農工藝品能見度，兩團隊相互交流、分享經驗、對談及提出願景與建議，激發不同火花，氣氛融洽。

慢飛超人布藝young團隊總幹事李秀惠表示，團隊計畫是帶領地方腦麻青年進入創生團隊，透過進化課程將二手布料循環再利用，培養團隊身障、腦麻青年寫計畫的成就感，學習網路後台操作找到自我，感謝青年局給身障青年及照顧者機會。

唐中利表示，團隊透過網路及線上平台，讓企業參與了解，團隊媽媽做二手布料回收物品，只有擺攤或企業要求，沒有線上銷售，希望身障孩子學會運用平台幫忙媽媽推廣商品，不要停留在賣口香糖，找到自己優勢，了解可做的事更多，突破只有賣口香糖的觀念。