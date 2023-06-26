讓市政接地氣！基層座談改採2輪作法 張善政：第2輪我主持

桃園市長張善政今天上午參加大溪區基層座談會，聽取大溪基層里長意見和提案，仁善、瑞興等多位里長紛紛提案尋求市府解決，張善政說，市府今後每年基層座談採2輪作法，先將基層提出意見忠實記錄，再由他親自主持答覆，市府會將里長所提問題和建議好好做，「讓市政更接地氣」。

張善政至大溪下鄉參加基層座談，帶領民政局長劉思遠等各局處長或代表出席，聽取里長提出問題和建議，張善政說，基層座談第1輪由副市長或秘書長主持，先忠實記錄地方意見，市府研議能否做到，或萬一做不到也要說明清楚，第2輪由他親自主持說明，這次帶領各局長或代表出席，陣仗像到議會質詢，他非常重視，希望把第1輪里長提出建議執行報告當場答覆，來不及做好的問題，再事後書面答覆。

仁善里長曲煥明、瑞興里長林瑞興分別在會中，提出仁善市民活動中心一樓空間使用案、撒烏瓦知部落申請接水證明、中庄吊橋設置流動廁所等案詳細討論，其中仁善市民活動中心案，曲煥明以該中心2樓辦公室、3樓關懷據點，提案該中心1樓公立幼兒園搬遷至公共化幼兒園新建基地集中，再新蓋里民活動中心提供里民足夠集會活動。