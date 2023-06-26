苗栗元素融入甜點 「菁市集」8月前進松山文創園區

苗栗縣返鄉青年彭詩涵與同學黃逸榛自創Bonbons品牌，甜點及設計融入苗栗元素，Bonbons並透過縣府青年品牌「菁市集」，讓外縣市看見苗栗，今年8月將首度前進台北市松山文創園區。

菁市集今年邁入第5年，打造苗栗青年店家的行銷推廣平台，其中，Bonbons是元老級，彭詩涵國立台灣師範大學設計系研究所畢業後，因對甜點有興趣，再到高餐藍帶廚藝卓越中心進修，結合台師大研究所同學黃逸榛，2019年返鄉在苗栗市開了Bonbons，目前籌辦分店中。

彭詩涵分享回鄉最常被問的問題，就到外縣市工作好好的，為什麼要回苗栗？她發現有一群志同道合的青年朋友彼此打氣，她研發甜點，融入大湖鄉的草莓、苗栗市的貓裏紅茶等在地好物，黃逸榛負責設計，產品包裝凸顯苗栗特色，菁市集打出了知名度，Bonbons甜點，讓外縣市民眾看見並認識苗栗。

今年菁市集活動，苗栗縣長鍾東錦、縣議員孫素娥、曾美露、許櫻萍、縣府勞工及青年發展處長王浩中等人今天啟動，規畫7月7日至9日在台灣鐵路局台中車站「Chill夜市集」，7月29日、30日在台中草悟道B區「甜蜜約會日」，8月26日、27日在松山文創園區「最漾Outdoor風」，9月9日、10日苗栗尚順育樂世界「一童去冒險」，11月4日、5日台中大遠百「職人愛手作」。