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苑裡子弟回饋母校270萬元 「聰江書屋」啟用

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
今天上午校方舉辦「聰江書屋」啟用典禮，鄭聰江（左一）也到場見證並陪小朋友閱讀，場面溫馨。圖／張顧礫提供
今天上午校方舉辦「聰江書屋」啟用典禮，鄭聰江（左一）也到場見證並陪小朋友閱讀，場面溫馨。圖／張顧礫提供

苗栗縣苑裡鎮子弟鄭聰江事業有成回饋鄉里，上月捐贈苑裡消防分隊1輛逾百萬元災情勘查車，還捐助270萬元給母校山腳國小，建置戶外閱讀書屋及司令台改善經費，嘉惠學子；今天上午校方舉辦戶外閱讀書屋啟用典禮，鄭聰江也受邀到場見證並陪小朋友閱讀，場面溫馨。

到場觀禮的縣議員張顧礫表示，閱讀可以開闊視野，訓練邏輯思維能力，相信「聰江書屋」能帶給孩子們擁有快樂天堂，與更多美好的啟發及創造性思維，成就更多優秀的人才。他也盛讚江老先生在有能力的時候，回饋社會、鄉親，這樣的情懷與胸襟，他覺得很感動，苑裡能有這樣的子弟，是苑裡的福氣，也是苑裡最美的風景。

今年已86歲的鄭聰江，出生在苑裡山腳地區，年僅19歲時帶著2000元就獨自出外到台北打拼，48歲時創立慈恩園寶塔諴業公司，事業有成後，加入國際獅子會從事社會慈善工作回饋社會。近幾年他陸續捐贈給北台灣縣市糖尿、視力篩檢車、捐血車、新竹縣衛生局救護車、桃園行動圖書車等，上月初也慷慨捐贈家鄉苑裡消防分隊1輛價值153萬元的災情勘查車。

鄭聰江說，以後會繼續盡棉薄之力，回饋社會與家鄉。山腳國小校長謝旻憲則表示，學校圖書室空間不敷使用，日前在消防災情勘查車捐贈過程中與鄭聰江董事長初見面，他獲悉校方窘境後，當下即允諾慷慨解囊，捐助270萬元，同意規畫以3只貨櫃組成一間戶外書屋，提供學生及社區居民一個舒適的閱讀環境。

「聰江書屋」是以3只貨櫃組成的戶外書屋，可提供學生及社區居民一個舒適的閱讀環境。圖／張顧礫提供
「聰江書屋」是以3只貨櫃組成的戶外書屋，可提供學生及社區居民一個舒適的閱讀環境。圖／張顧礫提供
鄭聰江熱心公益，此次回饋家鄉母校270萬元，以3只貨櫃組成一間戶外書屋，提供學生及社區居民一個舒適的閱讀環境。圖／張顧礫提供
鄭聰江熱心公益，此次回饋家鄉母校270萬元，以3只貨櫃組成一間戶外書屋，提供學生及社區居民一個舒適的閱讀環境。圖／張顧礫提供

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