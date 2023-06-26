通霄馬家庄穗花棋盤腳已花開二成 周末是最佳觀賞期
苗栗縣通霄鎮楓樹里馬家庄有一處穗花棋盤腳賞花秘境，正值花期開始，已有攝影玩家及網美慕名追拍；當地攝影玩家張麥斯表示，目前才剛開約二成，周末是最佳觀賞期。
這處穗花棋盤腳有上千株，園主是要賣植栽，免費對外開放，每年花期都吸引大批遊客、攝影玩家及網美前來朝聖，尤其當早晨花落時，地面有如鋪上粉紅絨毛花毯，非常夢幻。
張麥斯指出，穗花棋盤腳被稱為「夏夜煙火的花」，又名水茄苳，花季在每年5月到隔年2月，7到9月是盛開期。由於穗花棋盤腳只在晚間開花，從晚間6、7點開始，花朵會逐漸伸展，直到午夜完全綻放，隔天清晨雄蕊和花瓣就會枯萎掉落，因此又有「一夜美人」稱號。
由於近來通霄搶拍荷花、落日大道都出現些許亂象，為人詬病。張麥斯也在LINE群組呼籲攝影同好，請大家遵守應該有的禮貌，不要大聲喧嘩，不製造垃圾，不要亂停車，遇見當地人或地主打聲招呼，感謝地主辛苦無私 ，並把垃圾帶回家。
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