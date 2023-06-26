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揭特種部隊秘辛 竹市黑蝙蝠中隊文物館展現完整文史

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
「陶瓷大象」為黑蝙蝠中隊營區唯一留下的歷史見證物。圖／新竹市政府提供
「陶瓷大象」為黑蝙蝠中隊營區唯一留下的歷史見證物。圖／新竹市政府提供

冷戰時期，台灣和美國中情局合作成立「黑蝙蝠中隊」，負責進入大陸與北越領空進行電子偵測。如今物換星移，當年位於新竹市東大路二段的營區現已成為「黑蝙蝠中隊文物陳列館」，即日起舉辦主題展，以4大展區介紹這支特種部隊的歷史、任務用品、服裝、與生命故事，歡迎民眾免費參觀。

文化局表示，黑蝙蝠中隊文物陳列館開館時間為每周二至日，上午9點至下午5點。館內現正辦理「深邃的星空—回憶黑蝙蝠中隊」主題展，4大展區「逆風而行」介紹黑蝙蝠中隊的歷史沿革；「星夜潛行」展出黑蝙蝠中隊任務用品、服裝；「任重道遠」敘述重要特種任務；「榮耀星空」呈現隊員與眷屬的生命故事。

黑蝙蝠中隊隊員出任務時，會搭上無配備武器的偵察機深入敵軍領空，以低空飛行執行高風險的空投與偵察任務；遇到敵人攻擊時，只能利用地形掩護閃躲，仰賴隊員間的密切合作才有機會平安返航。由於隊徽是一隻展翅的黑蝙蝠，又被稱作「黑蝙蝠中隊」。

文化局表示，黑蝙蝠中隊於1951年到1973年任務期間共損失15架飛機，犠牲147名作戰人員，是我國空軍犠牲最慘烈的特種部隊。當年有關黑蝙蝠中隊的任何資訊被列為最高機密，甚至連家屬都不知曉任務內容，直到2009年「黑蝙蝠中隊文物陳列館」於營區原址落成，黑蝙蝠中隊的種種事蹟才逐漸解密。

文化局指出，黑蝙蝠中隊文物陳列館位於新竹市東大飛行公園旁，是全台唯一針對新竹空軍重要特勤部隊「黑蝙蝠中隊」所設立的軍事文物陳列館，裡面展示隊員的任務道具、生活用品，印證黑蝙蝠中隊的歷史軌跡。

其中，館藏「陶瓷大象」是由衣復恩將軍從泰國帶回，並放在營區門口作為花台裝飾，黑蝙蝠中隊解編後，營區內的物品多移轉至新竹與桃園等空軍基地，因此「陶瓷大象」成為黑蝙蝠中隊營區唯一留下的歷史見證物。

黑蝙蝠中隊文物陳列館除展示其完整文史紀錄，所在地也是當年黑蝙蝠中隊營區之原址。館舍外型參考美軍顧問團宿舍形貌建造，2009年開館後即受到民眾喜愛。

「黑蝙蝠中隊文物陳列館」參考美軍顧問團宿舍外觀建造。圖／新竹市政府提供
「黑蝙蝠中隊文物陳列館」參考美軍顧問團宿舍外觀建造。圖／新竹市政府提供

蝙蝠 文物 新竹

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