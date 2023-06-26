竹北氣爆事件發生後 張善政：每一次事件都會拿來參考
新竹縣竹北市發生瓦斯外洩及氣爆事件，桃園市欣桃天然氣公司前往竹北支援瓦斯管線檢修。對此，桃園市長張善政今天上午表示，竹北氣爆事件發生，欣桃天然氣公司就地深入檢測了解桃園有沒有發生的可能性，初步回報桃園目前回應是沒有發生這種可能狀況，但每一次事件，都會拿來當做參考。
張善政表示，竹北氣爆事件發生後，市府請欣桃天然氣公司就地了解桃園有沒發生的可能性，初步回報應該是安全的，欣桃還做更深入檢查，目前為止桃園應該沒有發生這種可能的狀況，欣桃公司也派一批工程師，由總經理簡士善帶隊到竹北支援，希望幫忙竹北事件盡快解決、水落石出，桃園鄉親應該可以不用擔心，每一次事件，市府都會拿來當做參考，檢討桃園有沒有可能發生類似事件風險。
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