喧嘩困擾 台南東山崁頭山仙公廟謝絕車宿

台南市東山區崁頭山孚佑宮仙公廟，因腹地廣大視野遼闊，近來吸引不少民眾來此車宿，然不時發出的車子引擎聲響及音樂聊天喧嘩聲，讓入夜幽靜的寺廟聖地變色，為此廟方緊急公告謝絕，也籲請民眾配合。

海拔約580公尺的東山區南勢里崁頭山孚佑宮仙公廟，環境清幽，平日香火鼎盛，也位於南175線咖啡公路旁小徑，是許多山友及民眾休憩拜拜之處，天氣好時還可遠眺台灣海峽，吸引不少人慕名而來。

近年來，不少人嚮往戶外宿營，更選擇車宿，去年起一些同好還相約在仙公廟廣大停車場辦車聚甚至車宿，還有人在此野炊、小酌，入夜音樂及吵雜聊天喧鬧聲，劃破山上寧靜，還有投宿的信眾遭驚醒，讓仙公廟不勝其擾，也驚動警方來巡邏，還曾意外查獲通緝犯。

仙公廟表示，經全面考量後，月前已在停車場公告謝絕車宿，也籲請民眾配合，警方也不定時假日加強巡邏，多數人經勸導後大多能體諒、配合。