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喧嘩困擾 台南東山崁頭山仙公廟謝絕車宿

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市東山區崁頭山孚佑宮仙公廟視野佳，天氣好時可遠眺遠方台灣海峽。記者謝進盛／攝影
台南市東山區崁頭山孚佑宮仙公廟視野佳，天氣好時可遠眺遠方台灣海峽。記者謝進盛／攝影

台南市東山區崁頭山孚佑宮仙公廟，因腹地廣大視野遼闊，近來吸引不少民眾來此車宿，然不時發出的車子引擎聲響及音樂聊天喧嘩聲，讓入夜幽靜的寺廟聖地變色，為此廟方緊急公告謝絕，也籲請民眾配合。

海拔約580公尺的東山區南勢里崁頭山孚佑宮仙公廟，環境清幽，平日香火鼎盛，也位於南175線咖啡公路旁小徑，是許多山友及民眾休憩拜拜之處，天氣好時還可遠眺台灣海峽，吸引不少人慕名而來。

近年來，不少人嚮往戶外宿營，更選擇車宿，去年起一些同好還相約在仙公廟廣大停車場辦車聚甚至車宿，還有人在此野炊、小酌，入夜音樂及吵雜聊天喧鬧聲，劃破山上寧靜，還有投宿的信眾遭驚醒，讓仙公廟不勝其擾，也驚動警方來巡邏，還曾意外查獲通緝犯。

仙公廟表示，經全面考量後，月前已在停車場公告謝絕車宿，也籲請民眾配合，警方也不定時假日加強巡邏，多數人經勸導後大多能體諒、配合。

廟方人員說，單純宗教信仰處，最重要的是維持環境清幽，相信神明也不樂見變調。

孚佑宮仙公廟停車場因腹地廣大視野遼闊，意外吸引民眾來此車宿宿營，廟方不勝其擾已公告謝絕。記者謝進盛／攝影
孚佑宮仙公廟停車場因腹地廣大視野遼闊，意外吸引民眾來此車宿宿營，廟方不勝其擾已公告謝絕。記者謝進盛／攝影
孚佑宮仙公廟香火鼎盛，時有信眾來參拜進香。圖／取自孚佑宮仙公廟臉書粉絲團
孚佑宮仙公廟香火鼎盛，時有信眾來參拜進香。圖／取自孚佑宮仙公廟臉書粉絲團

停車場 通緝

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