喧嘩困擾 台南東山崁頭山仙公廟謝絕車宿
台南市東山區崁頭山孚佑宮仙公廟，因腹地廣大視野遼闊，近來吸引不少民眾來此車宿，然不時發出的車子引擎聲響及音樂聊天喧嘩聲，讓入夜幽靜的寺廟聖地變色，為此廟方緊急公告謝絕，也籲請民眾配合。
海拔約580公尺的東山區南勢里崁頭山孚佑宮仙公廟，環境清幽，平日香火鼎盛，也位於南175線咖啡公路旁小徑，是許多山友及民眾休憩拜拜之處，天氣好時還可遠眺台灣海峽，吸引不少人慕名而來。
近年來，不少人嚮往戶外宿營，更選擇車宿，去年起一些同好還相約在仙公廟廣大停車場辦車聚甚至車宿，還有人在此野炊、小酌，入夜音樂及吵雜聊天喧鬧聲，劃破山上寧靜，還有投宿的信眾遭驚醒，讓仙公廟不勝其擾，也驚動警方來巡邏，還曾意外查獲通緝犯。
仙公廟表示，經全面考量後，月前已在停車場公告謝絕車宿，也籲請民眾配合，警方也不定時假日加強巡邏，多數人經勸導後大多能體諒、配合。
廟方人員說，單純宗教信仰處，最重要的是維持環境清幽，相信神明也不樂見變調。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言