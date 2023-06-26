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清涼一夏！ 苗栗市民廣場戲水區7月1日起開放

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市「市民廣場」戲水區噴水設備7月1日起開放，提供孩童安全戲水環境。圖／苗栗市公所提供
苗栗市「市民廣場」戲水區噴水設備7月1日起開放，提供孩童安全戲水環境。圖／苗栗市公所提供

苗栗市公所提供夏天安全衛生戲水場所，「市民廣場」戲水區噴水設備7月1日至9月3日每周二到周日、下午4點至晚上8點開放，每周一機械保養及清洗蓄水池暫停開放。

苗栗市民廣場戲水區噴水設備，公所去年考量疫情及中央疫情指揮中心宣布放寬戴口罩等防疫措施，8月5日開放，今年配合學童暑假，恢復7月1日起開放，市公所強調開放前多次清洗蓄水池，並測試相關設備運轉無虞，戲水期間每天換水。　　　

市民廣場戲水設施包括趣味開關注、親子水舞、天上水、水簾凱旋門、棕梠樹戲水組、魔術跳泉、地雷區、12生肖等，現場配合播放國語、閩南語、客語兒歌，夜間還有燈光效果，音樂、視覺與戲水相融。

苗栗市長邱鎮軍表示，歡迎鄉親戲水消暑，呼籲家長與小朋友務必配合相關戲水規定，並配合現場工作人員各項防護措施，讓大眾享有一處優質的戲水空間，將好的戲水環境留給下一位使用者。

市公所公園路燈管理所提醒民眾，勿以塑膠袋或其他物品塞住噴水孔，並不得攜帶寵物進入，進入戲水區原則不得穿鞋進入，惟考量孩童足部防護，得由現場值班人員檢視鞋子種類及是否清潔後准予進入，此外，開放期間市民廣場周邊開放右側單邊停車，須配合不得影響周邊機關出入為原則。

邱鎮軍 苗栗縣

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