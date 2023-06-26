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強碰下班尖峰…桃園南崁好市多旁今「送肉粽」 時間路線曝光

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強碰下班尖峰…桃園南崁好市多旁今「送肉粽」 時間路線曝光

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
民俗中「送肉粽」儀式。圖／本報資料照
民俗中「送肉粽」儀式。圖／本報資料照

已有百年歷史的「送肉粽」儀式為台灣喪葬習俗之一，又稱送煞或喫麵線。桃園市蘆竹區南崁大橋附近，上個月發生民眾在橋下輕生意外，家屬為替亡靈安息，決定今傍晚舉辦送煞儀式，呼籲民眾盡量迴避。

根據家屬發布的送煞公告，今下午1點至4點30分將於光明河濱公園人工濕地、靠近好市多位置舉辦超渡法會，傍晚5點到5點30分進行送煞儀式，路線將從人工濕地靠好市多進入自行車步道，再往南崁大橋離開。

然而消息曝光引發在地人憂心，表示「這小孩子放學跟路人運動的時間」、「奇怪南崁就沒這種習俗，為什麼要搞這種事情？」、「不是要往下游送嗎？為什麼往上游送到南崁大橋？」、「有美意是好的，可是時間點選在人正多的時間？這就不太懂了」。

對此錦興里里長林延珠指出，事發地點位於南崁大橋下，該處為3個里的交界點，為了安定民心，家屬特別舉辦送煞儀式；至於不少民眾反應時間太早，林延珠則說，該地形必須爬上爬下，晚上怕道士及隨行人員危險，也怕深夜民眾覺得更害怕，所以才選在端午連假後、平日較少人運動的時段，且路線從公園至南崁路一段僅10分鐘，民眾萬一經過快速通過即可，不必驚慌。

蘆竹分局交通組則表示，事前並未接獲送煞消息，也沒有收到相關申請，不過此送煞路線位於公園內道路，因此在無需封路的前提下可免申請，尊重民間習俗法事，當地民眾無須恐慌。

桃園市蘆竹區光明河濱公園人工濕地附近今晚將舉辦送煞儀式，並公告行經路線。記者周嘉茹／翻攝
桃園市蘆竹區光明河濱公園人工濕地附近今晚將舉辦送煞儀式，並公告行經路線。記者周嘉茹／翻攝

送肉粽 桃園

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