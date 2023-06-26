4公分魚刺誤入卡十二指腸 他腹膜炎險些敗血性休克

魚刺卡卡如果輕忽不處理，可能造成嚴重傷害，苗栗市一名36歲男子因一根4公分魚刺誤入，卡在十二指腸引起腹膜炎，他急診醫生手術取出，沒有造成更嚴重敗血性休克。

吃魚不慎誤吞魚刺卡在口腔或咽喉，苗栗市舒康診所耳鼻喉科主任黃山崧建議盡快就醫檢查，如果魚刺插在扁桃腺附近，簡單就能用夾子取出，若是在咽喉較深處，則需要使用內視鏡確認魚刺位置，如果在舌根、會厭軟骨，或下咽部附近，就要使用特殊器械夾出，有時使用內視鏡仍未發現，但不舒服的感覺相當明顯，需要照X光或胃鏡檢查，確認魚骨是否卡在食道上半部。

苗栗市大千綜合醫院肝膽腸胃科主任洪吉來、一般外科主任劉信誠表示，小的魚骨刺若是已吞入胃內，且胃中還有食物時，較不易找出，不過，很小的魚刺比較沒有風險，消化後刺破腸胃的機率不高，但如果是大的魚刺，就要特別注意。

大魚刺可能會刺穿食道，導致縱膈腔炎，造成胸痛、發燒等情況，嚴重會引起膿瘍和敗血症；若刺破腸胃道，則會有腹痛難耐、持續疼痛、坐立不安等腹膜炎的症狀。