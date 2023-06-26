小學生不會挑刺吃魚？ 苗栗校園食魚教育教這件事
許多小孩欠缺獨力挑刺吃魚的能力，苗栗縣國小校園雖中年級以上，營養午餐才會供應有刺的魚種，但仍不時有家長投訴萬一刺到怎麼辦？縣府特別規畫食魚教育，教學童吃魚不會卡卡。
苗栗市一名宋姓家長家有國小4年級女兒及幼兒園中班兒子，家裡都盡量買比較少小刺的魚種，如果有刺也會先挑走，魚肉才會讓小孩食用，上了小學後必須獨力吃營養午餐，也讓部分家長擔心魚刺造成傷害，
苗栗縣政府教育處指出，目前國小營養午餐吃魚，1、2年級要求供應魚丁、魚片，不會有魚刺問題，中年級以上雖有魚刺，盡量以肉魚、鯖魚等比較少小刺的魚種為主，但仍是會有家長投訴，怎麼讓學童吃有魚刺的魚。
縣府規畫食魚教育計畫課程，1年約有20個班級申請參與，設計1至2小時課程，教學童魚類知識，了解漁業文化等，並讓他們吃魚，選擇較少魚刺的國產鯖魚、白帶魚等魚種體驗，每人至少2尾學習挑刺吃魚技巧， 縣府也發現經過食魚教育洗禮，學童比較可以輕鬆吃魚，該學校家長的投訴魚刺也變少。
教育處指出，挑刺吃魚的步驟，先用筷子將魚的胸鰭、背鰭、腹鰭取下，自鰓蓋後緣，沿體中線分上下剝開，然後取用朝上方這一側的背側、腹側與尾部的肉，而不會吃到魚刺。
一面魚肉吃完後，一手用筷子夾著魚骨頭，另一手用湯匙稍微壓著魚骨下方的魚肉，就可將骨頭整個拉起來，繼續吃下方的魚肉，一樣沒有刺，不過，有些魚有細刺，不要把魚肉混著菜飯入口，同時細嚼慢嚥，才能察覺是否有魚刺。
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