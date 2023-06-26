苗栗竹南科台積電來了 部署水、交通、消防配套

台積電進駐苗栗縣竹南科學園區，縣府兼顧竹南、頭份地區生活需求，啟動自來水、交通、消防等配套，將陸續到位，針對國道1號增設頭份第二交流道案，縣府委託可行性評估，提出交流道半套單葉苜蓿葉形及半套單點鑽石形方案，近日舉辦地方說明會。

水利處指出，縣府去年3月在竹南科基地動工新建1500立方公尺高架水塔和1.1萬立方公尺配水池，預計今年10月完工，可提升民生及園區事業專用供水能力及緊急缺水應變時間；自來水公司也施工鯉魚潭水庫至竹南科管線，長58.3公里，目前還差18公里，明年底完成。

因應竹南塞車問題，工務處今年將改善竹南科重要聯絡道路公義路號誌，目前調查交通流量中；營建署並核定竹南鎮公義路至頭份市信義路聯絡道路拓寬工程，長度約0.5公里，現況最窄僅3公尺，將拓寬至12公尺，希望明年打通瓶頸。

備受矚目的頭份第二交流道，將設在科東二路，縣府6月30日下午在建國成功社區活動中心辦地方說明會，將提方案一半套單葉苜蓿葉形及方案二半套單點鑽石形方案，廣納意見。

2項方案都在國1號約109公里處（頭份交流道北側），新闢聯絡道並跨越主線上方增設交流道，考量頭份交流道現況以南出、北入車流為大宗，方案一在南出匝道往興隆路方向設號誌化路口；方案二左轉進出匝道車流設號誌路口，同時搭配時制計畫，減少號誌影響。