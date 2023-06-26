印象大橋 遭質疑豆腐渣

取經日本的桃園市桃園區印象大橋，2020年啟用後不到2年，634公尺長的PU鋪面多處「冒泡」破損，前市府去年花400萬元改善，改成樹脂砂漿，年底啟用，2個月前又封橋修橋面，惹來民眾質疑「豆腐渣工程」；水務局解釋，因為台、日氣候不同才導致橋面破損，且受限經費不足，分2階段執行修復。

水務局昨表示，去年工程改善主橋面，今年第2階段改善橋梁兩邊的引道鋪面，兩次都必須封橋施工，才會引起誤解，絕非豆腐渣工程，且明天就要驗收，過關後就會盡快恢復通行。

印象大橋連接南崁溪河岸步道與自行車道，是休閒用的自行車與行人專用通道；水務局指出，當初為讓市民有舒適橋面可運動並且成為景觀亮點，還請日本知名顧問公司規畫，參考日本景點的休閒橋梁設計印象大橋斜張橋的特色，卻因為桃園、日本兩地氣候不同，相同的材料和工法，桃園橋面卻發生熱脹冷縮，鋼結構與橋PU鋪面無法緊密結合，才會「冒泡」破損，自行車停車時著地的桿尖也會刮損PU鋪面。

水務局說，印象大橋PU鋪面已超過保固且屬磨損耗材，必須編預算整修，但受限經費不足，因此和顧問公司檢討後，決定改採樹脂砂漿鋪面，且評估去年第1階段主橋段改善成效好，才繼續執行第2階段，請民眾不要誤會。