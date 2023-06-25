桃園城市變裝嘉年華 蘇俊賓：打造Cosplay最友善城市

桃園市副市長蘇俊賓今天下午前往桃園展演中心參加桃園城市變裝嘉年華，並表示所有Cosplay愛好者的內心，都希望透過變裝挑戰自我、認識自我與卡通漫畫人物合而為一，這是很棒的文化。

蘇俊賓也發現Cosplay文化存在於名古屋的城市細節裡，包括在名鐵百貨可看到6公尺高的「NANA醬」等。桃園是六都最年輕的城市，市府將全力支持「2023世界Cosplay高峰會」，未來每年也將在桃園舉辦初選，期盼桃園和名古屋一樣，成為對Cosplay最友善的城市，讓全世界所有愛好者聚集在桃園，讓城市變得更繽紛多元。

蘇俊賓說，他擔任行政院新聞局長時成立「金漫獎」，為漫畫族群提供與金鼎獎、金曲獎相同位階的獎項，迄今已14年，並推動許多好的作品及跨國交流，未來市府將以他當年支持「金漫獎」的精神，在市長張善政的帶領及市府團隊努力下，全力支持Coser在桃園的跨國交流。

觀旅局長周柏吟、台灣Cosplay藝術推廣協會理事長鄭文福簽署合作備忘錄，蘇俊賓及日本World Cosplay Summit（WCS）執行長與創辦人小栗德丸擔任見證人，象徵共同合作推動桃園Cosplay文化發展。

周柏吟表示，解封後市府首次辦城市變裝嘉年華，並順利爭取舉辦2023世界COSPLAY高峰會台灣代表選拔賽，今天決選冠軍將代表台灣前往日本爭奪世界冠軍榮耀，前3名也有高額獎金，觀旅局已與文化局研議，未來可望在中原營區打造專屬Coser的換裝區域，讓更多Cosplay朋友能夠愛上桃園。

7月的桃園國際動漫大展及10月的桃園萬聖城等活動都可以提供Coser變裝、體驗，希望未來將桃園提升為Coser變裝聖地。